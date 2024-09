La reflexión de Orbán antes de jugar contra el Atlético: "Ojalá la Champions no acabe mal"

Los futbolistas están cerca de decir 'basta'. El fútbol se ahoga de éxito, inundado en un mar de partidos que obliga a los preparadores físicos a reinventarse. A buscar vacaciones individuales integradas en el transcurso del año, o apostar por una planificación progresiva. Rodri fue el primero en alzar la voz.

Sí, creo que estamos cerca de eso", respondía Rodri cuando se le preguntó el martes si existía esta posibilidad. Aunque no se ha quedado ahí: "Si esto sigue así no nos quedará otra opción. Es algo que nos preocupa", advitrió el centrocampista. Su desclaraciones fueron la voz de alarma a la que se han sumado más futbolistas.

Es el caso de Willi Orbán, capitán del Leipzig, primer rival del Atlético en la reformada Champions. Publicó un comunicado secundando las palabras del jugador español. "Rodri tiene razón: hay demasiados partidos. Hoy comienza para nosotros la Liga de Campeones, un viaje esperemos que sea largo y que, con suerte, no termine mal en términos de salud", inicia.

"Me encanta el fútbol, me encanta la Liga de Campeones, me encanta jugar para mi país, Hungría, frente a multitudes con entradas agotadas en Budapest, me encanta la Bundesliga. En resumen: amo mi trabajo y disfruto del gran privilegio de poder convertir mi afición en mi profesión", añade.

"Pero: nuestro trabajo implica rendimiento físico y esfuerzo, y hay límites naturales para eso. Porque aunque mi corazón quiera más y más fútbol, mi cuerpo no da abasto con todo. En mi opinión, ahora estamos en un punto en el que podría llegar a ser peligroso para nuestra salud", zanja.

Champions los jueves y primera fase hasta 2025

Estas reivindicaciones se producen en la víspera al pistoletazo de salida de la nueva Champions, una competición con más partidos. Como mínimo dos, en la primera fase, la de la liguilla, y en caso de que cada equipo no clasifique entre los ocho primeros, deberá jugar una repesca a ida y vuelta para acceder a octavos. Es decir, podrían ser cuatro encuentros más.

A ello se suma el nuevo Mundial de Clubes, que vendrá cargado de partidos el próximo verano. Lo que dibuja un calendario sobrecargado e insostenible en el largo plazo. Una carga de partidos que atenta tanto contra el espéctaculo como contra la salud de los futbolistas. "Tenemos que cuidarnos nosotros, somos los actores principales de este deporte, o de este negocio como se prefiera llamarlo", finalizó Rodri.