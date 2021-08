Piqué vuelve a la carga contra el Real Madrid por el 'no' fichaje de Mbappé

Con el final del mercado de fichajes Gerard Piqué vuelve a la acción. El central del Barcelona publica un mensaje en Twitter que puede doler al aficionado del Real Madrid. Haciéndose eco de una publicación de MARCA, el jugador responde a la pregunta: ¿qué dorsal lucirá Kylian Mbappé?

Piqué contesta que el '7'. El número que lleva en el PSG el delantero francés. El mercado se cerró con Mbappé formando parte de la plantilla del Paris Saint-Germain. Todo ello después de que el propio futbolista pidiese al club salir rumbo al Real Madrid antes de que la ventana de transferencias bajase su persiana.

El gran culebrón del verano acabó con Mbappé quedándose en el Parque de los Príncipes. Y esto es algo que aprovecha Piqué para mandar un nuevo dardo a su eterno rival. Todos los caminos apuntaban hacia el Real Madrid, pero el PSG no ha dado opción a negociar.

Mbappé rechazó este mismo lunes una nueva oferta de renovación por el PSG. Según se ha sabido, esta le convertiría en el futbolista mejor pagado del mundo en la actualidad. Por encima de sus compañeros Messi y Neymar. Pero aún así ha dicho 'no' para jugar en el Real Madrid el próximo año 2022.

¿Qué dijo antes?

Piqué habló el pasado fin de semana sobre el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid. El futbolista del Barça alabó entonces a Florentino Pérez: "El Tito Floren [hablando de Florentino Pérez] estratégicamente siempre ha sido... y lo demostró en su momento, me dolió en el alma el movimiento que hizo con Figo, no te lo puedes ni imaginar. Puedes esperar de todo de Floren".

Aunque el central también dijo entonces que no creía que el PSG dejase escapar a Mbappé: "A mí me huele que si Mbappé se va este año, Nasser no le va a dejar ir si no tiene otro ahí para presentar". Finalmente, Kylian continúa en París y Piqué lo aprovecha para hacer daño al Real Madrid en las redes sociales.

