Piqué: "¿Mbappé? El 'Tito Floren', aunque me duela, siempre ha sido estratégicamente..."

Máxima expectación de cara al partido de este domingo del PSG contra el Reims. El cuadro parisino afronta un nuevo partido de la Ligue-1 con la atención dividida entre un Leo Messi que debuta con su nuevo club y un Kylian Mbappé que es el gran protagonista del mercado por su posible fichaje por el Real Madrid. Sobre el delantero francés y el club blanco ha hablado Gerard Piqué.

El debut de Messi en el PSG se seguirá por todo lo alto. Telecinco lo emitirá en abierto, pero también se podrá seguir en el canal de Twitch de Ibai Llanos. El streamer montó un directo espectacular, que contó con una previa a una hora de que empezara el partido. Esta contó, entre otros, con el propio Piqué, futbolista del Barcelona y dueño de Kosmos, la empresa que ha comprado los derechos de la Ligue-1 en España.

Piqué participó en la previa del partido del PSG y le preguntaron por su opinión sobre lo que está ocurriendo estos días entre el Real Madrid y el club del Parque de los Príncipes. El central catalán habló como siempre acostumbra, sin pelos en la lengua.

Camisetas de Messi y Neymar, en el vestuario del PSG PSG

"El Tito Floren [hablando de Florentino Pérez] estratégicamente siempre ha sido... y lo demostró en su momento, me dolió en el alma el movimiento que hizo con Figo, no te lo puedes ni imaginar. Puedes esperar de todo de Floren", dijo sobre el presidente del Real Madrid, quien este verano está detrás de su último fichaje 'galáctico', el de Mbappé.

Nuestro amigo Nasser va a estar ahí garantizando que haya estrellas en la liga francesa Gerard Piqué

Piqué, sin embargo, no tiene tan claro que Mbappé acabe fichando por el Madrid a dos días de que se cierre el mercado de fichajes. Sobre todo, cree que hay un factor que será clave en que desde París abran la puerta de salida a Kylian o no: "A mí me huele que si Mbappé se va este año, Nasser no le va a dejar ir si no tiene otro ahí para presentar".

Lo que sí tiene seguro Piqué es que la liga francesa, un producto del que ahora tiene sus derechos, seguirá contando con futbolistas de primer nivel aunque se vaya Mbappé: "Independientemente de si se queda o se vaya, estamos más que servidos, nuestro amigo Nasser va a estar ahí garantizando que vaya a haber estrellas en la liga francesa", dijo sobre el campeonato galo y el poder de Al-Khelaïfi.

