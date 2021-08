El vestuario del PSG calienta el 'caso Mbappé': "Si los grandes vienen no es de vacaciones"

"La LDC c’est un de nos objectifs de la saison. Mais il ne faut pas non plus oublier notre championnat, parce qu’on l’a perdu l’an dernier. Et ça fait mal de voir le PSG qui n’est pas champion de France"



Marquinhos sur l'importance pour le PSG de remporter la L1 (@JulienMaynard) pic.twitter.com/roctE9xd6y