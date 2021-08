Estalla la primera bomba en el vestuario del PSG: "Yo quiero jugar"

Que iba a haber problemas en el vestuario de estrellas que ha reunido el PSG este verano era una cuestión de tiempo. Con dudas sobre si Kylian Mbappé vivirá ese ambiente durante la temporada después de que aún no se haya decidido su futuro, ya han saltado por los aires algunos conflictos. Uno de ellos está en la portería y es el que protagonizan Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma.

Mauricio Pochettino ya avisaba de que era "una decisión que debemos tomar como con otros jugadores en una plantilla de 27 o 28 jugadores", pero no será sencillo aclarar quién es el portero titular y quién el suplente con estos dos grandes porteros. "Solo podrá jugar un portero en cada partido, por lo que la decisión de quién juega será tomada en cada partido en beneficio del grupo", sentenciaba el técnico cuando le preguntaron en rueda de prensa. Donnarumma tiene claro lo que quiere.

"He venido a París a jugar", explica el portero italiano que este verano fue el mejor jugador de la Italia campeona de Europa en una entrevista en Canal+ Francia este lunes. El jugador fue el guardameta suplente en el primer encuentro en el que estuvo en el banquillo, donde el PSG se impuso por 2-4 al Stade Brestois. Ante este primer aviso, el meta transalpino ha hecho su primera queja pública de la situación que se ha encontrado a su llegada a Francia.

️ "Keylor est un gardien exceptionnel mais je suis à Paris pour jouer (...)"



Gianluigi Donnarumma s'est confié à @raphaeldome pour le CFC ️ https://t.co/nagOcfS0kP August 22, 2021

"El PSG me buscó y me quiso, y yo quería venir al PSG. La competencia no me asusta, Navas es un gran portero, pero yo estoy aquí para jugar. La competencia es buena para los dos, y también para mí, porque me hace crecer mucho", matizaba después de mandar esa primera idea como un torpedo directo a su vestuario. Donnarumma avisaba a su entrenador de que no va a aceptar este rol de suplente todo el año.

[Más información: Ya hay fecha para el debut de Leo Messi con el PSG]

Sigue los temas que te interesan