Pochettino, más deseo que certeza: "Espero que Mbappé siga con nosotros en el futuro"

Las cosas en el PSG avanzan, pero lo hacen a paso muy lento y el entorno del club empieza a ponerse nervioso. A pesar de que todavía es un equipo en construcción y en rodaje que no cuenta con nombres como Messi, Neymar, Sergio Ramos o Donnarumma, en París ya empiezan a dudar de lo que Pochettino pueda sacar de este equipo.

Preocupa el aspecto defensivo, ya que en tres jornadas de la Ligue-1, el PSG todavía no ha conseguido dejar su portería a cero y está encajando más goles de la cuenta, lo que a la larga y sobre todo en Europa podría ser un problema. De momento, con la pegada arriba le vale, pero muchos se preocupan por lo que podría ser de esa pegada si Mbappé termina saliendo.

Pochettino no quiere ni oír hablar del tema de la estrella francesa porque no quiere un PSG sin Kylian Mbappé. Tiene a Messi, a Neymar, a Icardi, a Di María... pero que no le toque a Mbappé porque es capaz de sacar cualquier partido adelante. Puede no estar bien, pero una arrancada le vale para quedarse solo delante de la portería y marcar o asistir a un compañero y problema resuelto.

Mbappé celebra con rabia un gol ante el PSG Reuters

Por ello, cada vez que puede, el entrenador argentino intenta dejar claro que cuenta con el '7' para lo que resta de temporada y que después ya se verá, confiando en que el club pueda convencerle de renovar para que siga haciendo grande al equipo. Su última victoria ante el Brest que le ha servido para sumar 9 puntos de 9 posibles no ha significado ni mucho menos el final de todas esas dudas.

Las dudas de Pochettino

De hecho, cada vez que el técnico aparece en rueda de prensa sabe que tiene una cuota de preguntas que pertenecen al futuro de Kylian. Y todo después de que el Real Madrid haya cerrado el cerco sobre el jugador en los últimos días. En silencio, la operación avanza con más brío que nunca y se podría decir que a estas alturas, aunque todavía esté difícil, está más cerca de producirse de lo que pudiera parecer.

Mbappé antes de un partido con el PSG Reuters

Y Pochettino lo sabe. El entrenador del PSG es consciente de que los próximos días van a ser claves para marcar la decisión de la entidad gala de sentarse definitivamente a negociar o de retener al jugador contra su voluntad. Lo que hace unos días para él eran certezas, así lo demostraba en la previa del choque ante el Brest, ahora son más dudas y mensajes al aire que nunca.

"Mi relación con él es muy buena desde el principio. Es jugador nuestro y está contento con nosotros. Espero que siga con nosotros en el futuro". Así intentaba zanjar un tema que perseguirá a Pochettino durante los próximos días y seguramente durante los próximos meses en caso de que Mbappé no salga o no renueve. Quizás tenga algo de tranquilidad desde septiembre hasta diciembre, ya que en enero, el jugador francés podrá firmar libremente por el Real Madrid, aunque el club sigue confiado en poder sacarlo en este mercado estival.

[Más información: Tamim bin Hamad Al Thani, el emir de Catar que decidirá si Mbappé ficha este verano por el Madrid]

Sigue los temas que te interesan