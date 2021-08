Deschamps defiende a Mbappé: "Nadie le echa la culpa de la eliminación de la Eurocopa"

Didier Deschamps sigue masticando la derrota de Francia en la Eurocopa que provocó la tempranera eliminación del equipo galo, uno de los grandes favoritos para alzarse con un título que finalmente fue para Italia. El golpe que se llevó el conjunto francés fue muy importante, ya que nadie contaba con caer tan pronto, en la ronda de octavos.

Las críticas se cebaron con todo el equipo, pero en especial con algunas de las grandes figuras del equipo francés, en especial con el propio seleccionador y con nombres como Paul Pogba, Karim Benzema y sobre todo con Kylian Mbappé. La gran estrella gala recibió muchos palos y muchas críticas después de una eliminación totalmente inesperada.

El propio seleccionador francés ha concedido una entrevista al medio galo L'Equipe en la que ha hablado sobre esa traumática eliminación del equipo francés y donde ha expresado su propia visión de lo ocurrido con la perspectiva del tiempo. Meses después la cosas se ven de otra manera.

Didier Deschamps, en la banda del Allianz Arena de Múnich Reuters

"No tengo ganas de buscar excusas. Sé que soy el único responsable. Mi función quiere eso. Asumo. Pero también sé que tengo la habilidad de cambiar. Cuando las cosas van bien, no todo es color de rosa; cuando las cosas van mal, tampoco todo es negro. Nuestra eliminación está vinculada a muchos elementos. Pero si me pongo a discutir... ".

Deschamps narra también cómo fue esa decisión de retirar a Karim Benzema cuando el equipo iba ganando frente a Suiza después de haber metido dos goles. Una decisión que fue clave para condenar las aspiraciones del equipo galo cuando recibió el segundo tanto.

"Karim no tiene nada que ver con eso. Todo lo que tenía que hacer, lo hizo muy bien. Después tuve que cambiar de equipo por diferentes motivos. Sé que esto no es ideal. Pese a todo, estábamos 3-1 en el 80 y ahí, lo que había sido nuestra fuerza hasta ahora nos ha fallado. ¿Podría haber hecho las cosas de otra manera? Sí, pero íbamos 3-1 en el 80".

Su defensa a Mbappé

Sin embargo, el gran señalado de aquella eliminación fue Kylian Mbappé, pero Deschamps le defiende: "Nadie le echa la culpa.Tenía la determinación y las intenciones correctas. Pero no tenía la eficiencia que quería, y se quería a sí mismo, a pesar de que estaba involucrado en cinco de nuestros siete goles. Después, sobre el debate de si sacarlo o no durante el partido, siempre es el dilema con un jugador como él: estamos hablando de un jugador capaz de marcar la diferencia en cualquier momento, incluso cuando está peor".

Mbappé se retira del campo tras la derrota de Francia ante Suiza Reuters

El entrenador francés también habló sobre su encontronazo con Paul Pogba, quien cuajó un gran papel durante toda la Eurocopa: "No es que no estuviera de acuerdo. Volví a hablar con él durante sus vacaciones. Es solo que Paul es un competidor. Entre querer jugar, o jugar menos, o pensar en defender más o defender menos, no teníamos en ese momento la capacidad de decir: ¡Alto! Cerremos".

Por último, corta de raíz todos los rumores sobre una salida de la selección ante de la Copa del Mundo de Catar del año 2022: "No tengo ese sentimiento. He tenido esta capacidad durante algunos años, que no necesariamente tenía antes, para poner las cosas en perspectiva y dar un gran paso atrás".

