Odegaard explica su salida del Real Madrid con una carta polémica: "Yo sé lo que ha pasado"

Martin Odegaard no volverá a jugar en el Real Madrid. El noruego ya ha firmado su nuevo contrato con el Arsenal y pondrá fin a su etapa en el club merengue sin haberse consagrado en el primer equipo. Su salida ha estado repleta de dudas, especialmente por la falta de confianza del jugador en sus opciones en el equipo. Sin embargo, Odegaard ha querido explicar en una carta el porqué de su adiós al conjunto capitalino.

El centrocampista, que ha destacado sentirse "orgulloso" por lo realizado en estos últimos años vistiendo la camiseta del Real Madrid, ha señalado que ha vivido momentos "buenos y malos, como siempre en la vida". Además, ha recalcado que eso le ha hecho "mucho más fuerte" sirviéndole de entrenamiento para el futuro. Pero lo más importante es que Odegaard ha querido aclarar, sin mucha concreción, las razones de su salida del Real Madrid.

El club merengue siempre ha confiado en su potencial y no quiso que se marchara ni la temporada pasada, cuando Odegaard pidió salir cedido, ni esta campaña. Pese a ello, el noruego no terminó de verse con opciones ni con ganas de pelear por un puesto en el Real Madrid y optó por el camino más sencillo: intentar una escapatoria a un Arsenal donde tiene el puesto asegurado.

Por ello, Odegaard ha querido recalcar que "casi todo lo que están diciendo no es la verdad". El centrocampista ha señalado a la prensa porque tiene sus "motivos" y él sabe "lo que es la verdad y lo que ha pasado". El joven no ha detallado a qué situaciones se refiere, pero tiene claro que, teniendo en cuenta lo vivido, salir es "lo mejor" para las partes.

Comunicado completo

Hace más de 6,5 años firmé por el Real Madrid y cumplí un sueño grande. Poder vestir la camiseta blanca, jugar en el Bernabéu y jugar la Champions con el Madrid. No puedo estar más orgulloso. Vine con 16 años y he tenido la oportunidad de aprender de los mejores del mundo y de mis ídolos. He aprendido muchísimo y he disfrutado el camino.

Estoy agradecido de todo lo que me ha pasado y todo lo que he aprendido. Quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado a mejorar y crecer por Madrid. Entrenadores, compañeros, fisios, gente del club y la afición. ¡Gracias! He pasado momentos buenos y momentos malos, como siempre en la vida y en el fútbol. Me lo ha hecho mucho más fuerte y más preparado para lo que viene.

Estos días se habla mucho sobre mí y mis motivos por salir. Solo quiero decir que casi todo lo que están diciendo no es la verdad. Para mí es una pena que la prensa diga cosas que no son ciertas, porque mucha gente piensa sinceramente que sea así.

Yo tengo mis motivos, yo sé lo que es la verdad y lo que ha pasado y por eso creo que es lo mejor".

