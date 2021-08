El momento de Mbappé: motivos para creer en su fichaje inminente por el Real Madrid

La cuenta atrás hace días que comenzó y se acerca ahora a su punto clave. El futuro de Kylian Mbappé se decide y pasa por fichar por el Real Madrid o seguir un año más en el PSG y en 2022 firmar gratis por los blancos. Apenas quedan once días para que se cierre el mercado de fichajes, pero en este punto ni siquiera en Francia, los medios más cercanos al Parque de los Príncipes, pueden descartar nada.

La pelota está en el tejado del PSG, que sabe de sobra cuál es el deseo de Mbappé. El Real Madrid, por su parte, espera que desde París se dé luz verde a la operación y ya tiene preparada su oferta. El margen de tiempo es corto, pero hay razones para creer en el fichaje del delantero galo por un club que lleva años preparándose para este momento.

La postura de Mbappé

La clave en todo momento ha estado en la postura de Kylian Mbappé. Uno de sus sueños siempre ha sido jugar en el Real Madrid y si no lo ha hecho hasta ahora es porque tenía por delante un vínculo contractual con el PSG mayor y porque esperaba poder guiar al equipo de su ciudad a por su primera Champions League.

Este verano se juntó todo en contra para la renovación de Mbappé. Primero que termina contrato dentro de un año y ha visto en los últimos años como el PSG fracasaba en sus intentos de conquistar la 'Orejona'. Lo segundo ha sido el fichaje de Leo Messi, relegando a Kylian a un segundo y hasta tercer plano por detrás del argentino y su amigo Neymar. Todo ha desencadenado a la charla entre Mbappé y Al-Khelaifi en la que el primero le dejó claro al segundo que quiere irse al Real Madrid este mismo verano.

Lo económico

El PSG lo gobierna gente de negocios. Ellos, casi mejor que nadie, saben que nunca hay que regalar nada y dejar salir a Mbappé gratis en 2022 sería hacerlo. Quizás alguno confiaba hasta ahora en que se podía renovar al delantero francés durante el próximo año, pero los mensajes del jugador descartan dicha posibilidad. Si no sale ahora, se irá en unos meses cuando termine su contrato.

Mbappé ha dejado claro en París que si sigue esta temporada no va a renovar y el 1 de enero firmará su contrato con el Real Madrid. En el PSG no pueden permitirse renunciar a los 120-150 millones de euros que pagarían los blancos y menos en mitad de una pandemia que ha dejado pérdidas millonarias hasta en un club-estado como este. El grifo catarí tendrá algún límite y hay cosas, como perder gratis a uno de los mejores del mundo, que no tienen sentido en ningún club pese al manejo que de este se tenga.

Un problema para el PSG

Al-Khelaifi ha tensado la cuerda hasta el último momento, cuando dijo que Mbappé "ya no tiene excusas" para querer irse del PSG tras fichar a Messi. Pero al astro francés, sus declaraciones no han más que aumentar su descontento. Se quiere ir. Así lo ha transmitido al jeque y así se puede comprobar en su propia expresión corporal. Algo ha cambiado en el delantero esta semana. Ha perdido su sonrisa y se le ve incómodo.

Los pitos en el Parque de los Príncipes fueron definitivos. La afición del PSG ha comprado el relato de los directivos, que dejan a Mbappé como único culpable de su destino. En este punto, la continuidad del delantero en París sería un problema con continuos debates sobre una renovación que no va a llegar y, seguramente, sobre la propia implicación de un jugador que se ha quedado en contra de su voluntad. Habló ayer Pochettino y también se vio en él que el tema escuece a todos.

El vestuario del Real Madrid le espera

Si el Real Madrid tiene preparada su oferta, en el vestuario blanco solo falta que cuelguen carteles de bienvenida a Mbappé. En él le esperan todos, principalmente su amigo Karim Benzema, que este viernes, curiosamente, firmará su renovación con el club merengue hasta 2023. Con él ha compartido sus confidencias durante todo el verano y ha sido su mejor consejero para convencerse de dar el paso para buscar su fichaje.

Los mensajes e indirectas de Benzema han sido constantes y se han incrementado en las últimas semanas. No ha sido el único. También se ha visto con Toni Kroos que todos tienen la esperanza de que "un jugador de París" acabe este verano vistiendo de blanco. Mbappé ilusiona y los jugadores del Real Madrid le ven ya muy cerca.

