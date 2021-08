Últimos detalles del Real Madrid 2021/2022: entre Mbappé y una salida

El Real Madrid 2021/2022 echó a rodar el pasado fin de semana y lo hizo estrenándose en La Liga con victoria ante el Alavés a domicilio. Un partido para el que se quedaron fuera tanto Vallejo como Odegaard, siendo el noruego el próximo en abandonar la casa blanca para poner rumbo al Arsenal. Aunque tal vez no sea el último en despedirse, todo depende de si llega o no Mbappé.

En el Santiago Bernabéu continúan con el pensamiento de que hasta el 31 de agosto todo es posible, pero tampoco se olvida que el PSG tiene la sartén por el mango. No necesitan el dinero y pueden permitirse el lujo de ver salir el próximo verano a Kylian a coste cero, en lugar de embolsarse los entre 120 y 150 millones de euros en los que podría cifrarse el traspaso de Mbappé.

Por el momento, desde el Paris Saint-Germain continúan con el discurso de que el delantero se quedará este curso. "Creo que todo el mundo conoce el futuro de Kylian, es parisino. Dijo que quería un equipo más competitivo, creo que no tiene excusa para querer otra cosa que no sea quedarse", dijo Nasser Al-Khelaifi durante la presentación de Leo Messi.

También Di María o Pochettino han presionado a Mbappé. "Creo que Mbappé se quedará. Está claro que es un jugador que todos los grandes equipos quieren, pero con el equipo que tiene el PSG ahora no creo que se vaya. No creo que encuentre un equipo mejor que este", aseguró el 'Fideo' durante una entrevista para ESPN Argentina.

"Yo no hablo de mi presidente ni de mi director deportivo. Lo que ha dicho el presidente, es lo que ha dicho. Tampoco tiene que asegurarme nada. Es nuestro jugador y seguirá siéndolo", fueron las palabras de Mauricio Pochettino durante una rueda de prensa ante los medios de comunicación.

Configuración de la plantilla

A la espera de lo que pase con Kylian Mbappé, con la marcha de Martin Odegaard, el Real Madrid se queda con 25 jugadores en el primer equipo. Esto supone que si el internacional francés aterriza en el Santiago Bernabéu habría que hacer un hueco en la plantilla.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG durante la temporada 2021/2022 Reuters

Así las cosas, mientras Mariano se resiste a salir, por Isco no hay ofertas y la situación de Jovic todavía crea incertidumbre. De hecho, el futuro del serbio no va ligado a Mbappé, podría salir, incluso en calidad de cedido, aunque el galo no fichase por el club blanco. Pero tanto Mbappé como Jovic representan ahora las únicas posibles variantes antes de que el Real Madrid dé por cerrada su plantilla.

Quedan menos de 15 días para que la ventana de transferencias del periodo estival cierre su persiana y en la casa blanca continúan trabajando para cerrar el plantel que tendrá a sus órdenes Ancelotti en la 2021/2022. Todas las miradas se posan en Mbappé, al mismo tiempo que jugadores como Benzema o Kroos continúan lanzando guiños al delantero. Tranquilidad.

