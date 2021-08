Kroos habla de Mbappé y da la clave de su fichaje por el Real Madrid

El madridismo está pendiente de las novedades sobre Kylian Mbappé. También dentro de la propia plantilla del Real Madrid. El último en hablar del delantero francés ha sido Toni Kroos, que no es la primera vez tampoco que hace referencia a este. El alemán ha hablado en el podcast que comparte con su hermano y uno de los temas centrales ha sido el fichaje de Leo Messi por el PSG.

Para Kroos, la salida de Messi del Barça y su posterior fichaje por el PSG es una buena noticia para el Real Madrid. Lo es por dos motivos. El primero, como él mismo explica, porque se debilita el rival más directo de los blancos, el Barcelona. El segundo, como deja caer, por lo que puede implicar el fichaje del argentino en el futuro de Mbappé.

"Quizás el traspaso tenga algo de bueno porque nuestro mayor competidor ha perdido a su mejor jugador. Además, todo este asunto de Messi no es ciertamente una desventaja para nosotros...", dice Kroos dejando caer las consecuencias que puede tener lo de Messi en la decisión de Mbappé.

Kroos ya habló hace unas semanas sobre el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid y le abrió las puertas de par en par: "¿Mbappé? Es el jugador más interesante del mercado y no es precisamente barato. Prefiero hablar de traspasos que ya se han completado, pero, como el Real Madrid siempre quiere a los mejores, no me sorprendería".

Messi y Cristiano

Respecto a Messi también habló de su gran rival, Cristiano Ronaldo. Kroos alabó al que fue su compañero durante años y le colocó como el mejor futbolista de su época: "De mi época, es Cristiano. Por supuesto que soy parcial, porque jugó un papel decisivo en la conquista de muchos títulos".

Kroos, durante la Eurocopa Reuters

Kroos, incluso, comparó a los dos astros. Tiene clara cuál es su preferencia y tiene que ver con lo que pudo ver durante el día a día: "No solo éramos compañeros de equipo, sino también vecinos en el vestuario y en privado. Vivía al lado de mi casa. Fue impresionante ver lo perfeccionista que es. Por eso está fuera de mi alcance nombrar a Messi".

Habrá que ver si Kroos vuelve a compartir vestuario con otro genio como Cristiano Ronaldo. Lo más parecido podría ser Mbappé y parece que el alemán, como el club blanco, no quiere descartar nada para los últimos días de mercado.

