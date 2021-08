El mensaje del amigo de Benzema sobre el fichaje de Mbappé por el Madrid

El fútbol europeo se mantiene a la espera de que se resuelva uno de los grandes culebrones del verano: ¿dónde jugará Kylian Mbappé en la 2021/2022? Las apuestas continúan abiertas. Están los que creen que jugará en el PSG la próxima campaña y que agostará así su contrato para irse libre el año que viene a los que confían en que acabe jugando en el Real Madrid ya este nuevo curso.

En este sentido, especialmente, se ha movido tanto Karim Benzema como su entorno en los últimos días. Varios mensajes del actual '9' del Real Madrid en Instagram han llamado la atención de los aficionados, viendo claros guiños a la llegada de su compatriota al Santiago Bernabéu.

El último movimiento no ha sido de Benzema, pero sí de un amigo suyo. Henni Mohamed ha compartido en sus stories de Instagram una fotografía en la que se puede ver un reloj de arena al que se le acaba el tiempo. Además, ha acompañado esta imagen con un contundente mensaje: "Queda menos para conocer el veredicto de Mbappé".

Pantallazo de un amigo de Karim Benzema sobre el futuro de Kylian Mbappé

Ya el pasado fin de semana, desde Francia se aseguraba que Mbappé confirmaría el lunes al Paris Saint-Germain la decisión sobre su futuro. Durante los últimos meses, Kylian ha rechazado hasta tres ofertas de renovación y fue después de la pasada Eurocopa cuando reveló al club galo su intención de no prolongar su contrato, el cual finaliza el próximo 30 de junio de 2022.

Todo es posible hasta el 31 de agosto, pero hasta el momento, el PSG se ha mantenido firme. Tanto Leonardo como Al-Khelaifi han presionado públicamente a un Mbappé que por esta campaña orquestada desde el club parisino fue pitado durante el primer partido del equipo en el Parque de los Príncipes. Todo esto no ha gustado al delantero, quien tiene decidido que quiere jugar en la casa blanca.

Kroos, al habla

Además de Benzema y sus guiños, Kroos es otro de los que habla alto y claro sobre el deseo del madridismo por ver a Mbappé en el Santiago Bernabéu: "¿Mbappé? Es el jugador más interesante del mercado y no es precisamente barato. Prefiero hablar de traspasos que ya se han completado, pero, como el Real Madrid siempre quiere a los mejores, no me sorprendería".

Entre la afición merengue la ilusión por Kylian Mbappé es algo que se nota. El propio futbolista lo sabe, así como también sabe que todos sus caminos llevan hasta el trece veces campeón de Europa, la gran incógnita es si el esperado movimiento se producirá este mes de agosto o habrá que esperar a 2022.

