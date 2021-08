Jorge Calabrés, en Radio MARCA: "Sacar ahora a Mbappé del PSG tendría un gran mérito"

Con el arranque de la temporada, La Tribu de Radio MARCA vuelve a estar caliente. Jorge Calabrés, jefe de Deportes de EL ESPAÑOL y director de EL BERNABÉU, participó este martes en la tertulia del programa A Diario. El tema principal fue Kylian Mbappé por su posible fichaje del Real Madrid, pero también hubo hueco para hablar de la primera jornada de Liga y los problemas económicos del Barcelona.

Calabrés compartió la tertulia que presenta Raúl Varela con Irene Junquera, Ricardo Sierra y Roberto Gómez. Defendió el trabajo que está haciendo el Real Madrid para conseguir el fichaje de Mbappé y cargó contra los que aseguran que no ficharlo este verano sería un fracaso para los blancos.

Mbappé, un éxito

"Ahora o en 2022. Depende del emir de Catar, no de Florentino. Sacarlo sería un gran mérito, pero no hacerlo no sería un fracaso. Un fracaso sería que renovara Mbappé. Pero si Mbappé está en el Madrid ahora o el año que viene será un éxito".

El trabajo del Madrid

"¿Cómo va a ser un fracaso no sacar a Mbappé del PSG? ¿Creéis que no se lleva haciendo algo durante los últimos años, meses y semanas? Si a 14 días del cierre del mercado hay posibilidades de que se fiche a Kylian Mbappé es por cómo lo ha hecho el Real Madrid. Y así lo va a seguir haciendo porque no es una cuestión de dinero".

LaLiga necesita a Mbappé

"LaLiga necesita a Mbappé. Lo necesita si quiere el Real Madrid, pero no es el Madrid el que tiene que salvar LaLiga o el fútbol español. El Madrid buscará los mejores jugadores, los que pueda pagar y siempre cumpliendo la legalidad".

Debut del Madrid

"En la primera jornada se ha demostrado que hay nivel. El Real Madrid ha jugado muy bien, un partido muy completo contra el Alavés y no estaba Mbappé. El Barça también hizo buena jornada".

La rueda de prensa de Laporta

"Laporta ayer se expuso y contestó a todas las preguntas. Te puede gustar más o menos las respuestas, pero dio la cara y eso me dice que será un buen presidente".

