Thomas Müller se gana al madridismo: ¿quién es para él el mejor jugador español de la historia?

Hay un debate que siempre atrae la atención de los aficionados. Da igual si es el de quién es el mejor futbolista de todos los tiempos, el mejor deportista de la historia o el mejor jugador de una determinada nacionalidad. Y sobre esto último ha lanzado una pregunta el Twitter oficial de la Euro 2020.

"¿El mejor jugador que ha representado a España?", preguntaron desde la citada cuenta de la red social del pajarito azul. Miles de respuestas y una que ha llamado especialmente la atención. Thomas Müller, futbolista del Bayern Múnich, no tuvo dudas al responder.

El delantero alemán eligió a Raúl González Blanco y su respuesta se ha viralizado en Twitter. Más de 14 mil 'me gusta' y de 2.000 retuits, además de los comentarios que ha suscitado entre los aficionados. Incluido uno también muy aplaudido entre los tuiteros: "Thomas Muller es más del Madrid que yo. Te quiero, Tomas".

No es la primera vez que Müller se gana al madridismo, ya durante aquel memorable 2-8 en la Champions League, el futbolista germano recibió el aplauso de los aficionados al no conformarse e ir a por más y más. Además, tampoco hay que olvidar que en el pasado muchos le han comparado con el propio Raúl.

Raúl es el elegido de Müller y eso que hay mucho donde elegir. Desde Luis Suárez a leyendas como Paco Gento, Arconada, Gordillo, Butragueño, Fernando Hierro, Casillas, Xavi Hernández, Xabi Alonso, Iniesta, Villa o Sergio Ramos. Pero el internacional alemán lo tuvo claro.

Müller y el Bayern

Recientemente, Thomas Müller volvió a ser protagonista por unas declaraciones en las que aseguró que hasta en dos ocasiones estuvo muy cerca de dejar el Bayern Múnich: "Dos veces. Más recientemente en 2019. No estaba comenzando. Y el equipo podría haber tenido éxito sin mí. No todos los equipos necesitan necesariamente a Thomas Müller para ganar. Si se redujera a eso, habría querido mudarme".

"La segunda vez fue en 2015, cuando el Manchester United quiso ficharme. Quizás me hubiera mudado. Pero todavía tenía algunos años de contrato y el Bayern me dijo claramente que no me venderían, ni siquiera por los 120 millones de euros que cotizaban. La puerta estaba cerrada y para mí estaba bien. ¿Quién no querría escuchar de su club que están confiando plenamente en él?", agregó el futbolista.

