Thomas Müller señala al culpable de la caída de Alemania en la Eurocopa: Joachim Löw

La selección de Alemania cayó antes de lo esperado. En octavos, la Mannschaft dijo adiós después de perder ante Inglaterra por 2-0. Se puso así fin a una era, ya que se había confirmado con anterioridad que Joachim Löw dejaría el cargo de seleccionador tras el torneo.

Con Löw, Alemania llegó a ganar el Mundial de 2014, pero después de eso la selección germana fue yendo a menos hasta no volver a ser ese equipo que enamoró a todos en Brasil. Ahora se arranca una nueva etapa. Etapa en la que no estará el hasta ahora seleccionador y tampoco un Kroos que anunció su adiós al combinado nacional.

Toni Kroos no ha hablado sobre lo sucedido, solo que daba un paso a un lado: "He jugado con Alemania 106 veces, pero ya no habrá otro. Me hubiera encantado, y para ello lo he vuelto a dar todo, que fueran 109 internacionales al final y que se añadiera ese gran título, el de la Eurocopa, al final. La decisión de parar después de este torneo ya la tenía tomada desde hace tiempo. Hacía tiempo que tenía claro que no estaría disponible para el Mundial de 2022 en Catar".

Reacción de Toni Kroos tras la derrota de Alemania ante Francia

El objetivo, centrarse en el Real Madrid. Pero quién sí ha hablado sobre el papel de la Mannschaft en la Eurocopa ha sido Thomas Müller. Kroos se mostraba agradecido a Löw en su mensaje de despedida: "Me gustaría dar las gracias sobre todo a Joachim Löw. Me convirtió en jugador nacional y en campeón del mundo. Confiaba en mí. Hemos escrito una historia de éxito durante mucho tiempo. Ha sido un honor, cuídate, y buena suerte y éxito para Hansi Flick".

Señalado

Pero no así un Müller que le ha señalado como el principal culpable de la eliminación de Alemania de la Euro 2020: "Nos faltó eficacia en los dos extremos del campo. Fracasamos por centrarnos en tratar de no encajar un gol y optar por una estrategia defensiva más bien pasiva y centrada en la solidez".

"La plantilla con la que me encontré tenía la calidad, ganas y la filosofía de trabajo necesarias para volver a los éxitos del pasado", ha continuado Müller. Hay que recordar que el delantero recibió una especie de veto por parte de Löw tras lo sucedido en el Mundial de Rusia 2018, con un fracaso sin precedentes, pero le rescató para esta Eurocopa a la que tan solo han llegado a octavos.

