Kroos anuncia su retirada de la selección alemana: "Quiero centrarme de lleno en el Real Madrid"

Noticia muy importante en el fútbol europeo y en especial en la selección alemana. Uno de sus jugadores más importantes, Toni Kroos, ha decidido poner punto final a su aventura como jugador internacional, la cual comenzó hace once años, en 2010, y que tuvo su momento cumbre en el año 2014, cuando el equipo germano se proclamó campeón de la Copa del Mundo en Brasil.

Kroos ha decidido dejar la selección alemana tras finalizar su participación en la Eurocopa 2020 y así lo ha anunciado el jugador a través de sus canales oficiales y a través de sus redes sociales. El objetivo ahora del centrocampista es darlo todo por su club: "Quiero centrarme de lleno en mis objetivos con el Real Madrid".

La decisión de Toni Kroos era prácticamente un secreto a voces ya que el jugador alemán dejó caer antes del comienzo de la Eurocopa que estaba ante su última gran competición con el equipo nacional. El centrocampista sentía que había cerrado una etapa en su carrera profesional y por eso ha tomado esta elección tan importante.

Toni Kroos, muy afectado por la derrota de Alemania Reuters

Además, la salida de Kroos de Alemania supone otro paso más hacia ese cambio de ciclo al que se acerca la selección después del adiós también de Joachim Löw y de la llegada de Hans-Dieter Flick. El medio germano dejará un gran vacío en el centro del campo que sin duda no será fácil de solucionar para el nuevo entrenador.

Hasta este úlltimo torneo, donde Alemania cayó en octavos de final frente a Inglaterra en un partido en el que no pudo dar el nivel suficiente como ya le pasó también en la primera ronda de la Eurocopa ante Francia, Kroos ha sido uno de los jugadores más importantes del equipo. Ni su edad ni su veteranía han sido motivo para que Kroos se marcha siendo el referente absoluto del equipo.

El teutón ha querido despedirse de la selección y de todos los aficionados con un sentido mensaje que ha publicado en sus redes sociales donde ha explicado cómo y por qué ha tomado esta decisión que sin duda cambia su carrera por completo. Ahora, podrá centrarse de lleno en sus actuaciones con el Real Madrid, aumentando también sus periodos de descanso y reduciendo el número de partidos por año.

La despedida de Kroos

"He jugado con Alemania 106 veces, pero ya no habrá otro. Me hubiera encantado, y para ello lo he vuelto a dar todo, que fueran 109 internacionales al final y que se añadiera ese gran título, el de la Eurocopa, al final. La decisión de parar después de este torneo ya la tenía tomada desde hace tiempo. Hacía tiempo que tenía claro que no estaría disponible para el Mundial de 2022 en Catar".

"Principalmente porque quiero concentrarme plenamente en mis objetivos con el Real Madrid en los próximos años. Para ello, voy a tomar la decisión consciente de darme un respiro, algo que no he hecho como internacional desde hace once años. También quiero ser más marido y padre para mi mujer y mis tres hijos".

"Fue un gran honor para mí llevar esta camiseta durante tanto tiempo. Lo hice con orgullo y pasión. Gracias a todos los aficionados y seguidores que me han llevado y apoyado con sus aplausos y vítores. Y gracias a todos los críticos por su motivación extra. Por último, me gustaría dar las gracias sobre todo a Joachim Löw. Me convirtió en jugador nacional y en campeón del mundo. Confiaba en mí. Hemos escrito una historia de éxito durante mucho tiempo. Ha sido un honor, cuídate, y buena suerte y éxito para Hansi Flick".

