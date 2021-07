Kiko Narváez y su brutal respuesta a Xavi por el "entorno madridista" de la Selección

Lío por las palabras de Xavi Hernández respecto a la Selección. El exfutbolista del Barcelona y del combinado nacional y actual entrenador del Al Sadd habló este jueves sobre las críticas a España. El catalán dio una polémica respuesta que está dando mucho de qué hablar en las últimas horas y ha encontrado respuesta en Kiko Narváez.

El doble campeón de Europa y campeón mundial dijo lo siguiente sobre las críticas a la Selección: "Me parece que están dentro de la normalidad porque el entorno de España es muy crítico y no se hace piña prensa-equipo. Por eso es más difícil ganar títulos con España, pero nosotros lo conseguimos. Más si cabe un seleccionador que no lleva jugadores del Real Madrid con el entorno madridista que es la Selección.... Esas críticas van a llegar y hay que saber aceptarlas".

Kiko, que ahora hace las veces de comentarista de España en Mediaset, criticó a Xavi por sus palabras y por soltar su discurso justo antes del duelo de cuartos de final en el que la Selección se medirá a Suiza por el pase a semis: "No viene a cuento. No es ni la hora, ni la fecha de hablar de esto. Me encantaría sentarme con Xavi y que me explicase ese entorno que no vivió cuando ganó todo", dijo Narváez en El Larguero.

Además, también habló sobre el futuro de Luis Enrique en caso de no pasar a semis de la Eurocopa: "Pase lo que pase, pienso que el seleccionador tiene que ser Luis Enrique. Pero reconozco que si no nos clasificamos sería un palo, estamos ilusionados".

Xavi Hernández

Xavi y el Barça

Por otro lado, Xavi Hernández se mostró este jueves optimista sobre la continuidad de Leo Messi en el conjunto azulgrana, pese a que el astro argentino finalizó su contrato el 30 de junio.

"Ojalá de aquí pocos días se pueda anunciar la renovación de Messi. Yo creo que lo quiere Leo y el club, evidentemente, también. Estamos hablando del mejor futbolista del mundo y de la historia, y yo diría que continuará", manifestó en una entrevista a TV3.

Respecto a su relación con el nuevo presidente del Barça, Joan Laporta, Xavi desveló que ha hablado con él por Whatsapp, "pero no nos hemos visto ni nos hemos llamado".

En este sentido, el exjugador asume que Laporta finalmente apostó por la continuidad de Ronald Koeman en el banquillo azulgrana, y da este capítulo por cerrado.

"Evidentemente tenemos buena relación, pero él está por otras cosas, otros intereses, y hay que respetarlo. Yo deseo lo mejor para el Barça y, si el club un día me necesita, aquí estoy. Pero respetando siempre a Koeman", zanjó.

