Kroos: "Estoy seguro de que me retiraré en el Real Madrid, quizás en 2023"

Toni Kroos ha tomado una decisión muy importante en su carrera profesional. Al término de la presente Eurocopa, el mediocentro alemán ha anunciado su adiós a al selección alemana después de 11 años en los más alto, como jugador importante y como titular indiscutible del equipo nacional.

Sin embargo, Kroos cree que ha cumplido ya un ciclo como internacional y por eso terminó confirmando una decisión que tenía ya tomada desde hacía varios meses. No obstante, ha sido una noticia que ha sorprendido en su país y que ha dejado a los aficionados alemanes bastante dolidos al perder a uno de sus jugadores más importante.

Kroos llegó a la Mannschaft en el año 2010 y ha conseguido tocar el cielo con la camiseta nacional. Cuatro años después de su debut se proclamó campeón del mundo y dio comienzo así a un idilio con el equipo alemán al que ahora ha decidido poner punto y final después de la eliminación del equipo de Joachim Low de la Eurocopa frente a Inglaterra.

Toni Kroos en uno de sus últimos partidos con Alemania Reuters

Precisamente el técnico es otro de los que dice adiós a este proyecto que ya ha quedado algo caduco por el paso del tiempo. Momento de encontrar ilusiones nuevas con la llegada de Hans-Dieter Flick y con la aparición de nuevos líderes que puedan sustituir a Kroos y compañía en la pelea por éxitos futuros.

El mediocentro alemán tomó esta decisión, principalmente, para poder centrarse en su club, el Real Madrid, a quien quiere dedicar en plenitud los últimos años de su carrera profesional, la cual no tiene pensado alargar durante mucho tiempo. A sus 31 años, Kroos valora con serenidad la posibilidad de una retirada en poco tiempo, en una cierta juventud teniendo en cuenta la edad a la que ahora cuelgan las botas los futbolistas.

Así lo ha anunciado también Toni Kroos en una entrevista con el diario Bild después de haber dicho adiós a Alemania para centrarse absolutamente en el Real Madrid, aunque también para tener más tiempo para poder dedicárselo a su familia. La sinceridad y la frialdad con la que Kroos ha analizado este paso tan importante es admirable.

Las reflexiones de Kroos

"¿Retirarme? Creo que en 2023 es muy adecuado, tendré 33 años. Decidiré si renovar o no por una temporada o dos, eso todavía está abierto, pero estoy absolutamente seguro de que me retiraré en el Real Madrid". Ese es el deseo del alemán, dejar el fútbol profesional en el club blanco, pero intentar hacerlo al máximo nivel.

Control del balón de Toni Kroos Reuters

La entrevista de Kroos con el diario Bild ha dejado también otra impactante confesión del jugador blanco y que ha servido para poner en valor a la afición del Real Madrid en detrimento de algún sector de los hinchas alemanes. Kroos cree que no ha recibido todo el apoyo que merecía después de tantos años de esfuerzos, sacrificios y éxitos.

"No quiero acusar a todos en Alemania porque hay muchos fans que me aprecian, pero a veces tenía la sensación de que algunos no apreciaban lo que hice en mis 11 años con Alemania. En España es diferente, todo el mundo agradece desde mi primer partido en los últimos 7 años".

