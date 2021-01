Thomas Müller, del 2-8 al Barça a su nuevo negocio con el semen de caballos

Cada vez son más los futbolistas que se implican en proyectos que en nada tienen que ver con el deporte rey. Cristiano Ronaldo, Leo Messi o David Beckham son algunos de los ejemplos más destacados, aunque si hay uno que ha llamado la atención en las últimas semanas es el que lidera Thomas Müller.

El futbolista del Bayern Múnich ya es todo un veterano dentro del planeta fútbol a sus 31 años -cumple 32 el próximo mes de septiembre-. Lo ha ganado 'todo' con la selección de Alemania y con el conjunto bávaro, pero 2020 fue especial para él después de no solo llevarse la Bundesliga, sino también la Champions League, con la humillación histórica incluida al Barcelona con el famoso 2-8 en Lisboa.

Müller tiene cuerda para rato, pero al igual que otros futbolistas, mira hacia el futuro una vez cuelgue las botas. Así es como ha mezclado una de sus pasiones con el mundo de los negocios. Los caballos son uno de los grandes amores del jugador. Mucho más que un hobby que conoció cuando comenzó su relación con su ahora mujer Lisa Trede.

Criadero de caballos

Ambos están al frente de un criadero de caballos, el cual se encarga tanto de cuidar a los equinos como de venderlos. También otros futbolistas como Sergio Ramos han puesto sus ojos en los caballos, pero Thomas Müller ha decidido ir un paso más allá. Tal y como informó a principios de este año su sitio web gut-wettlkam, hasta hace poco se habían dedicado en exclusiva a la doma de caballos, pero a partir de ahora, amplía el negocio.

Thomas Müller junto a uno de sus potros Instagram (@esmuellert)

Quien así lo quiera, podrá hacerse con el semen de tres de sus mejores sementales para la crianza de equinos. Este es el objetivo que se han impuesto en el criadero para este año 2021. Los caballos en cuestión son D'Avie, el favorito del futbolista y de todos, Four Roses y Bowmore.

"Hasta ahora, el adiestramiento de caballos de competición y la cría de caballos de doma de primer nivel han dominado la actividad diaria de nuestro centro. Ahora comienza un capítulo nuevo y muy emocionante para nosotros como la nueva 'estación de inseminación de la UE' en la temporada de cría de 2021. Junto con usted y nuestros sementales, nos gustaría contribuir a una influencia positiva en la cría de doma en el futuro", señalan en el portal.

No es ningún secreto que su favorito es D'Avie, al que describe así: "Descubierto como una esperanza futura para el deporte de doma superior, desde su llegada a nuestra granja D'Avie no solo ha puesto una sonrisa en mi esposa Lisa todos los días. Como entusiasta de la doma, amante de los caballos y criador desde hace mucho tiempo, por lo general, todavía encuentras una mosca en la pomada incluso con un doble campeón mundial. Pero D'Avie me respondió con un número previamente desconocido de atributos positivos con los que se puede describir a los caballos".

Lisa, al mando

No es Thomas Müller el que lleva las riendas del criadero, sino que es su mujer Lisa la que tiene la voz de mando, como entendida que es de los equinos. Ya en declaraciones para The Sun, el futbolista bromeó sobre su cometido: "Vengo aquí para ver si todo está bien... y para las zanahorias. ¡Soy el director general de las zanahorias!". "Cuido a los perros. A veces ayudo un poco, pero es asunto suyo -de Lisa-. Lo disfruto mucho. Me hacen sentir cómodo, la actitud y cómo se ven. Es divertido. Es fácil relajarse alrededor de los caballos".

Thomas Müller, en su criadero de caballos Instagram (@esmullert)

A estas alturas la pregunta que puede rondar es: ¿cuánto cuesta el semen de uno de los sementales de Thomas Müller y Lisa Trede? Pues el precio es de 2.300 dólares, algo más de 1.900 euros. Por esta 'módica' suma, el que quiera puede tener el semen de D'Avie, Four Rouses o de Bowmore, para poder criar sus propios 'pura sangre' y tener un futuro campeón dentro de su criadero.

[Más información - Müller: "Los futbolistas somos observados con más rigor que el resto de Alemania"]