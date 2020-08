Thomas Muller: "El Barça 2-8 Bayern ha sido mejor que el 7-1 a Brasil"

El delantero del Bayern de Múnich, Thomas Muller, aseguró tras el encuentro que "es difícil de explicar, el equipo está en una gran forma", en relación a la goleada que le han asestado este viernes al Barça, al que derrotaron por 2-8 en los cuartos de la Champions League.

Muller, que anotó dos tantos, es el alemán con más goles en Champions, con un total de 113 dianas. Además, fue galardonado en la noche de este viernes con el trofeo al mejor jugador del encuentro.

Interrogado acerca de si durante el partido había recordado en algún momento el 7-1 de Alemania ante Brasil en el Mundial 2014 dijo que "no" ya que ante Brasil el control del partido no había sido "tan claro". "En 2014 ante Brasil nunca tuvimos el mismo control del partido. Fue algo que pasó pero no hablemos de eso, hablemos de hoy. Fue una noche especial, el resultado y la manera como jugamos fue especial", dijo.

Thomas Muller celebra un gol ante el Barça REUTERS

El brasileño cedido por el Barcelona al Bayern de Múnich, Philippe Coutinho, dijo este viernes tras el encuentro disputado en Lisboa entre los bávaros y catalanes que "fue un partido importante" y aseguró que sale "feliz" por el pase a las semifinales de la Liga de Campeones.

Coutinho, que no celebró los dos goles que le marcó al Barça, recordó que, aunque pertenece al FC Barcelona, aún tiene contrato con el Bayern de Múnich. El centrocampista brasileño, que anotó los dos últimos tantos del 2-8 definitivo, ha arrastrado una lesión en los últimos meses, de la que ya se recuperó "gracias a dios", tras un trabajo duro, explicó.

Flick, su entrenador, dijo tras el encuentro en el que humillaron al Barça que el resultado era "una señal" para el resto de equipos en la Champions. Los bávaros se medirán en semifinales ante el ganador del partido que este sábado enfrenta al Lyon y al Manchester City. Según el técnico, se trata de un resultado importante, aunque reconoció que cualquier resultado hubiera sido importante, ya que supone pasar a las semifinales de la Liga de Campeones. Tras la victoria en el Estadio da Luz de Lisboa, Flick elogió las buenas impresiones que mostró el equipo en el terreno de juego.

La felicidad de Matthaus

El que estaba feliz era Lothar Matthäus. La leyenda bávara dijo este viernes que duele ver a un equipo que, como el Barça, entusiasmo al mundo durante tantos años, como se vio esta noche cuando cayó así por 2-8. "Me duele ver a un equipo que como el Barcelona nos entusiasmó a todos durante tantos años como lo vimos esta noche", dijo Matthäus en un comentario para el canal Sky.



"Veía al Bayern como favorito pero no en ese extremo, nunca pensé que fueran a marcar ocho goles pero los seis goles de diferencia muestran la diferencia que se vio en el campo", agregó.

Matthäus dijo que el Barcelona necesitará un cambio radical y que no bastará con un cambio de entrenador sino que necesitará muchos nuevos jugadores. "No basta con cambiar el entrenador, necesitan muchos nuevos jugadores y no creo que estén en condiciones de gastar tanto dinero como lo han hecho hasta ahora", dijo.

