Nueva rajada de Matthaus: "Los goles muestran la diferencia entre el Bayern y el Barça"

El exinternacional alemán Lothar Matthäus dijo este viernes que duele ver a un equipo que, como el Barça, entusiasmo al mundo durante tantos años, como se vio esta noche cuando cayó ante el Bayern por 2-8. "Me duele ver a un equipo que como el Barcelona nos entusiasmó a todos durante tantos años como lo vimos esta noche", dijo Matthäus en un comentario para el canal Sky.



"Veía al Bayern como favorito pero no en ese extremo, nunca pensé que fueran a marcar ocho goles pero los seis goles de diferencia muestran la diferencia que se vio en el campo", agregó.

Matthäus dijo que el Barcelona necesitará un cambio radical y que no bastará con un cambio de entrenador sino que necesitará muchos nuevos jugadores. "No basta con cambiar el entrenador, necesitan muchos nuevos jugadores y no creo que estén en condiciones de gastar tanto dinero como lo han hecho hasta ahora", dijo.

Muller, sorprendido

El delantero del Bayern de Múnich aseguró tras el encuentro que "es difícil de explicar, el equipo está en una gran forma", en relación a la goleada que le han asestado este viernes al FC Barcelona, al que derrotaron por 2-8 en los cuartos de la Champions.

Los jugadores del Bayern celebran uno de los goles del partido ante el Barça EFE

Muller, que anotó dos tantos, es el alemán con más goles en Champions, con un total de 113 dianas. Además, fue galardonado en la noche de este viernes con el trofeo al mejor jugador del encuentro.

Coutinho, feliz

El brasileño cedido por el Barcelona al Bayern de Múnich dijo este viernes tras el encuentro disputado en Lisboa entre los bávaros y catalanes que "fue un partido importante" y aseguró que sale "feliz" por el pase a las semifinales de la Liga de Campeones.

Coutinho, que no celebró los dos goles que le marcó al Barça, recordó que, aunque pertenece al FC Barcelona, aún tiene contrato con el Bayern de Múnich. El centrocampista brasileño, que anotó los dos últimos tantos del 2-8 definitivo, ha arrastrado una lesión en los últimos meses, de la que ya se recuperó "gracias a dios", tras un trabajo duro, explicó.

Neuer, apenado por Ter Stegen

El meta del Bayern Múnich, Manuel Neuer, dijo este viernes que "sentía un poco" por Marc-André ter Stegen los ocho goles que había encajado, pero agregó que eso no tiene nada que ver con la lucha que libran los dos por la titularidad en la selección alemana.

David Alaba y Manuel Neuer en el momento del gol en propia puerta ante el Barça EFE

"Lo siento un poco por Marc. Sé que no es fácil algo así para un portero. Pero estábamos jugando la Liga de Campeones y esto no tiene nada que ver con la selección", dijo Neuer al canal Sky.

El partido había sido visto por algunos en Alemania como un duelo entre los dos porteros considerados los mejores del país y entre los mejores del Bayern. Sin embargo, la goleada por 2-8 encajada por el Barcelona le restó importancia a esa comparación directa.

Una señal

El entrenador del Bayern de Múnich, Hans-Dieter Flick, dijo tras el encuentro en el que derrotaron al Barcelona por 2-8 que el resultado era "una señal" para el resto de equipos en la Liga de Campeones.

Los bávaros se medirán en semifinales ante el ganador del partido que este sábado enfrenta al Lyon y al Manchester City. Según el técnico, se trata de un resultado importante, aunque reconoció que cualquier resultado hubiera sido importante, ya que supone pasar a las semifinales de la Liga de Campeones. Tras la victoria en el Estadio da Luz de Lisboa, Flick elogió las buenas impresiones que mostró el equipo en el terreno de juego.

[Más información: Así narraron en RAC1 la humillación del Bayern al Barça en la Champions]