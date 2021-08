Recta final para Dani Carvajal: opciones de estar ante el Levante

El Real Madrid comenzó la nueva temporada 2021/2022 ganando al Alavés en Mendizorroza. Este domingo toca el segundo partido frente al Levante el Ciudad de Valencia y en el conjunto blanco se mantienen a la espera de si llega al duelo Dani Carvajal, quien encara la recta final de su puesta a punto.

La pasada campaña no fue fácil para el lateral. Cinco lesiones le dejaron con tan solo una participación en quince partidos. Por este motivo, durante las últimas semanas de pretemporada ha ido protagonizando un plan especial de recuperación enfocado a que volviese en las primeras jornadas del nuevo curso.

Así las cosas, si no hay ningún contratiempo de última hora, se espera que el defensa de Leganés pueda entrar en la lista de convocados frente al Levante e incluso que pueda llegar a tener minutos en el Ciudad de Valencia. Para remontarse a su última aparición con el Real Madrid hay que echar la vista atrás hasta el duelo frente al Chelsea de la Champions League el pasado 27 de abril.

Volver al once

El objetivo de Dani Carvajal es olvidar el calvario de lesiones por el que ha pasado en el último año y recuperar su sitio en el once titular del Real Madrid. Durante su ausencia fue Lucas Vázquez el que fue haciéndose un sitio importante en el lateral derecho del equipo blanco. De hecho, el gallego parecía tener pie y medio fuera del club y acabó renovando este verano.

Renovación que también ha conseguido el propio Carvajal. El lateral firmó hasta junio de 2025 y así está un paso más cerca de lograr su gran objetivo: poder retirarse de blanco. "Toda una vida de blanco. Para mí es lo más importante. No me imagino mi vida ni la de mi familia sin vestir esta camiseta, sin vestir estos colores, y espero cumplir ese contrato y muchos más y poder retirarme aquí", dijo tras su renovación.

Dani Carvajal, tras firmar su renovación Real Madrid

"Podría decir que he cumplido prácticamente todos mis sueños, muchos. Lo bueno de esta camiseta es la ambición que te genera y el poder resetear cada año esos sueños y poder alcanzarlos de nuevo. Ese es el fruto del éxito de este equipo", agregó el futbolista merengue.

El jugador madrileño dijo entonces que quiere seguir jugando y, sobre todo, quiere seguir ganando títulos: "Solo puedo dar las gracias. Tener palabras de agradecimiento por todo lo que me ha dado el Real Madrid. Me ha hecho persona, me ha hecho futbolista, me ha hecho valorar todo muchísimo más. Y solo me queda decir que muchas gracias, que habrá Carvajal para rato y toca dar un paso adelante y ser un pilar importante de este proyecto para conseguir títulos".

[Más información - Dani Carvajal renueva con el Real Madrid: el ejemplo perfecto de La Fábrica seguirá hasta 2025]

Sigue los temas que te interesan