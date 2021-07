Dani Carvajal: "No me imagino mi vida sin estar en el Real Madrid, espero poder retirarme aquí"

Dani Carvajal continuará vistiendo de blanco como mínimo hasta junio del año 2025. El lateral llegó al Real Madrid siendo apenas un niño y fue aquel pequeño que puso la primera piedra de Valdebebas junto al eterno Alfredo Di Stéfano. Tan solo se fue una temporada al Bayer Leverkusen, el resto de su carrera ha estado ligado a la casa blanca. A su casa.

Renovación hasta 2025

"Toda una vida de blanco. Para mí es lo más importante. No me imagino mi vida ni la de mi familia sin vestir esta camiseta, sin vestir estos colores, y espero cumplir ese contrato y muchos más y poder retirarme aquí. Podría decir que he cumplido prácticamente todos mis sueños, muchos. Lo bueno de esta camiseta es la ambición que te genera y el poder resetear cada año esos sueños y poder alcanzarlos de nuevo. Ese es el fruto del éxito de este equipo".

Una vida madridista

"Ese niño que quería jugar en el Real Madrid a toda costa, que se esforzaba cada día, que luchaba por sus sueños. Ese sentimiento de niño se mantiene intacto, pero los años van pasando. Este club me ha visto crecer, está viendo crecer a mi hijo y viendo como formo una familia, es algo fantástico. Poder haber estado en la antigua Ciudad Deportiva, poner la primera piedra en la nueva, jugar en el Santiago Bernabéu, poder jugar en el nuevo, son fases que uno va de la mano con el club y me siento muy orgulloso".

Dani Carvajal y Florentino Pérez, en el anuncio de su renovación REAL MADRID

Las claves del éxito

"Con trabajo, sacrificio, valores, talento y esfuerzo se puede llegar al primer equipo. Mantenerse es aprovechar cada momento y realizar cada acción en cada entrenamiento como si fuese la última. Al final, tienes que vivir el momento, no dejarte nada dentro y ese el fruto del éxito y de poder estar muchos años aquí".

El mejor momento

"Tengo muchos. Sería difícil quedarse solo con uno, pero creo que para todos los que hemos vivido esta etapa tan gloriosa La Décima es el desencadenante de todo, aunque fuera el segundo título que conseguíamos ese año después de la Copa del Rey ante el Barcelona. Esa Décima marca un poco todo, el camino de un grupo exitoso, de confianza y de pasión".

El ritual de Carvajal

"Me gusta entrar con el pie derecho al campo. Suelo rezar en el segundo aseo por la izquierda antes de los partidos y me pongo antes la media derecha. Son cosas simples pero que ya lo he automatizado".

La figura de Ancelotti

"Carlo es un entrenador top, en todos los sentidos. Cuando volví de Alemania, mi primera temporada fue con él y me hizo debutar y ser un jugador importante. Me acabé ganando el puesto y su confianza".

Dani Carvajal y Florentino Pérez REAL MADRID

Importancia de la familia

"La educación que me han dado mis padres es fundamental para poder estar hoy aquí y decir que he ampliado mi contrato hasta los 33 años. Cada día ellos son un pilar muy importante en mi vida. Cuando las cosas van bien pero también cuando van mal. Son los que me ofrecen su mano y los que me ayudan a salir adelante y por eso estos momentos me gusta compartirlos con ellos. La familia al final es la cosa más importante en esta vida".

Agradecido al club

"Solo puedo dar las gracias. Tener palabras de agradecimiento por todo lo que me ha dado el Real Madrid. Me ha hecho persona, me ha hecho futbolista, me ha hecho valorar todo muchísimo más. Y solo me queda decir que muchas gracias, que habrá Carvajal para rato y toca dar un paso adelante y ser un pilar importante de este proyecto para conseguir títulos".

[Más información - La despedida de Varane, en imágenes: del cariño de Florentino Pérez al emotivo adiós a sus compañeros]

Sigue los temas que te interesan