Más presión para Mbappé: la estrategia del PSG que favorece al Real Madrid

La llegada de Leo Messi al PSG ha hecho temblar los cimientos del fútbol. El coloso parisino ha formado una plantilla de ensueño, pero antes del 1 de septiembre podría sufrir una baja importante. Kylian Mbappé es el gran objetivo en el mercado de fichajes del Real Madrid y hasta el 31 de agosto todo es posible.

Durante meses el tira y afloja entre el PSG y Mbappé ha sido una constante. El equipo francés ha ido poniendo sobre la mesa diferentes propuestas de renovación, pero el delantero siempre ha mantenido la postura de no prolongar su contrato. Así se lo comunicó el propio futbolista al club tras la pasada Eurocopa.

Mbappé quiere salir del Paris Saint-Germain. Su decisión está tomada, al igual que quiere continuar su carrera en el Real Madrid. La gran duda es si su salida se producirá ya este verano o habrá que esperar un año para verle de blanco, ya que su contrato con la entidad gala acaba el próximo 30 de junio de 2022.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG durante la temporada 2021/2022 Reuters

El internacional francés ya ha jugado su primer partido de la temporada con el PSG en la Ligue-1, pero esto no quiere decir que vaya a disputar todo el curso en el conjunto parisino. Mbappé se quiere ir y los mensajes de Al-Khelaifi durante la presentación de Messi no hacen pensar lo contrario.

El presidente del PSG ha tenido que responder a lo largo del día varias preguntas sobre el futuro de Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaifi no ha estado tan firme como en otras ocasiones, el dirigente se ha mostrado más nervioso de lo habitual cuando se le preguntaba por el delantero.

"Kylian está en el centro de nuestro proyecto. Está muy contento con la llegada de Leo (Messi) y el también ayudará", ha señalado Al-Khelaifi en una entrevista para Le Parisien. Además, también ha dejado entrever que Mbappé continúa con su postura de irse al señalar que ahora "tiene todo para quedarse aquí". "Se lo dije, no hay excusas para irse", ha afirmado.

Mbappé, presionado

Al-Khelaifi, Leonardo e incluso Pochettino se han mantenido en la línea de continuidad para el ariete francés. Una presión conjunta que no ha hecho otra cosa que Mbappé esté cada vez más decidido a irse. Otra vez en la rueda de prensa de presentación de Messi, el presidente ejecutó una medida de presión.

"Creo que todo el mundo conoce el futuro de Kylian, es parisino. Dijo que quería un equipo más competitivo, creo que no tiene excusa para querer otra cosa que no sea quedarse", ha afirmado Nasser Al-Khelaifi ante los medios de comunicación. Señalando así al futbolista ante la afición.

Nasser Al-Khelaifi, durante la presentación de Leo Messi con el PSG EFE

Mbappé ya se mostró molesto por la hoja de ruta marcada por el PSG durante la Eurocopa. "Yo responderé. Nunca le he pedido un solo jugador al presidente ni a Leonardo. Yo soy apenas un jugador de fútbol que tengo que contentarme con lo que hago en el campo. Nunca le he pedido un solo jugador al PSG", dijo el futbolista.

Quiere jugar en el Madrid

El futuro de Kylian Mbappé está teñido de blanco. Más tarde o más temprano. Pero acabará aterrizando en el Santiago Bernabéu para convertirse en el buque insignia del proyecto madridista. Hasta en París lo saben aunque algunos traten de ocultarlo. De hecho, este mismo miércoles, un periodista de L'Équipe lo ha confirmado.

Kylian Mbappé veut partir. Il a demandé son bon de sortie et ne souhaite pas prolonger. Soit c'est le Real Madrid cet été, soit un départ libre dans un an. Il avait déjà prévenu il y a plusieurs semaines qu'il ne souhaitait pas jouer avec Messi. #PSG — T.V. (@ThibaudVezirian) August 11, 2021

"Kylian Mbappé quiere irse. Ha solicitado su bono de salida y no desea prorrogar. O es el Real Madrid este verano, o un comienzo libre en un año. Ya había advertido hace varias semanas que no quería jugar con Messi", ha desvelado Thibaud Vérizian. La novedad aquí es que Mbappé ya habría trasladado al PSG que no quería jugar con Leo.

Por el momento, el internacional francés continúa manteniendo silencio. En la Eurocopa echó balones fuera. Su decisión está tomada y la sabe ya el que debe conocerla: el PSG. La llegada de Messi no hace más que relegarle a un segundo plano y él quiere ser la estrella. La estrella del Real Madrid.

[Más información - Florentino Pérez: "Es imposible que yo influya en la salida de Messi o en una decisión del Barça"]

Sigue los temas que te interesan