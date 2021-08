Al-Khelaifi: "Mbappé está contento con la llegada de Messi al PSG"

Nasser Al-Khelaïfi no ha querido dar ningún detalle de la situación de Kylian Mbappé y el PSG. Las negociaciones se conoce que están rotas y que el jugador no quiere renovar, pero el presidente no descarta nada. Tampoco aclara si van a vender al futbolista en una entrevista con Le Parisien tras la presentación de Leo Messi como el nuevo número '30' del club galo.

"Las conversaciones con Kylian y su familia son privadas, no voy a hablar de eso en los medios. Queda entre nosotros. Kylian está muy feliz con la llegada de Leo. Él también ayudará. Algunos medios buscan problemas. No hay problemas", señaló el máximo responsable de la entidad.

Como dijo en la rueda de prensa, Al-Khelaïfi se reafirma en el medio francés. "Mbappé lo dijo, quiere un gran equipo. Hoy hay un gran equipo, uno de los mejores del mundo. Tiene todo para quedarse aquí. No hay excusa para que se vaya", sentenció el presidente.

INTERVIEW | Nasser Al-Khelaïfi : «On a trois des cinq meilleurs joueurs du monde au PSG. Chacun va s’entraider»



Le président du PSG vit un moment historique avec la signature du meilleur joueur du monde. Il nous a accordé un entretien ️https://t.co/KNhTxyLZed August 11, 2021

También se ha reafirmado en otra entrevista en RMC: "No quiero hablar de las discusiones con Kylian. Queda entre nosotros y su familia. No quiero repetir lo mismo cada vez, pero está muy claro: Kylian quiere un equipo fuerte, y hoy tenemos un equipo fuerte. No creo que tenga ninguna razón para pedir irse porque Leo me dijo que vino aquí para jugar con Kylian. Este es uno de sus objetivos. Kylian ahora tiene uno de los mejores equipos del mundo".

Exclu RMC Sport - En marge de la présentation de Messi, Nasser Al-Khelaïfi a accordé un entretien à RMC Sport. Très heureux de son joli coup et de son effectif, le président du PSG refuse toutefois s’enflammer.https://t.co/1eIm1uiJeK — RMC Sport (@RMCsport) August 11, 2021

El presidente del PSG sigue tensando la cuerda con la situación de Kylian Mbappé y no parece que vaya a cambiar de parecer. La entidad no tiene ninguna necesidad de ingresar dinero después de que "en Francia, para hacer un favor a Catar que organiza el Mundial del 2022, el comité encargado del control financiero ha decidido no aplicar sanciones económicas hasta 2023", tal y como explicó el abogado Juan Branco.

Se complican las opciones de ver a Mbappé de blanco este año, pero el objetivo se mantiene vivo para 2022, donde el francés termina un contrato que se niega por el momento a renovarlo. El Real Madrid, el club que parece más cerca de hacerse con el jugador francés, se mantiene cauto y optimista. El "tranquilos" de Florentino Pérez se basa en hechos fehacientes, en argumentos sólidos y en la confianza de la insostenibilidad de todo lo que está sucediendo en el PSG en este verano. El madridismo tendrá que esperar nuevos acontecimientos.

[Más información: Al-Khelaifi, contundente con Mbappé: "Quería un PSG más competitivo, no tiene más excusas"]

Sigue los temas que te interesan