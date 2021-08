Leo Messi: "Mi objetivo es levantar otra Champions League y caí del lado ideal para hacerlo"

"Un día histórico", así lo describió Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, que acompañó a Leo Messi en la presentación que tuvo lugar este miércoles en el Parque de los Príncipes. El argentino tuvo su puesta de escena ante los aficionados y la prensa después de que se confirmara este martes su fichaje por el equipo parisino. El nuevo '30' del conjunto francés se ha mostrado muy contento por llegar a París. [Así fue el día de su presentación oficial]

Lo primero que hizo el argentino fue recordar lo duras que han sido las últimas horas. "Todos saben mi salida del Barcelona hace unos días, fue muy duro porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo. Nada más llegar acá, la felicidad es enorme. Estoy muy ilusionado. Quiero que pase todo esto rápido, aunque lo estoy disfrutando muchísimo desde el primer día que llegué", explicó un Messi con ganas de empezar a trabajar ya.

También tuvo palabras de agradecimiento para el "presidente, a Leonardo y a todo el club": "Arreglarlo tan rápido no era sencillo. Quiero agradecer el trato, estoy feliz de estar acá e ilusionado. Tengo la ilusión y las ganas intactas de seguir ganando". Eso sí, ha admitido que de momento tendrá que hacer una pretemporada y ha dejado en el aire su estreno: "No sé cuándo podré debutar, llego de vacaciones. Ayer vi al cuerpo técnico, tendré que hacer pretemporada y cuando esté preparado podré jugar, espero que sea lo antes posible".

Aunque todavía no sepa cuándo lo va a hacer, ha mostrado ganas por poder jugar con Mbappé. "Es una locura poder compartir el día a día con esta plantilla. Hay fichajes espectaculares a parte de lo que había. Voy a entrenar con los mejores y es lindo". Messi eludió las preguntas sobre el francés, pero no Al-Khelaïfi: "Creo que todo el mundo conoce el futuro de Kylian, es parisino. Dijo que quería un equipo más competitivo, creo que no tiene excusa para querer otra cosa".

La Champions

Si Messi ha recalado en el PSG es para seguir ganando y su objetivo es la "linda copita" a la que se refirió hace años en el Barça. "Puedes tener el mejor equipo del mundo y no ganar. Sabemos lo difícil que es la Champions. El PSG estuvo muy cerquita estos años. Teniendo un equipazo no lo pudieron conseguir. Hay que ser un grupo unido, fuerte, como se ve este vestuario desde fuera. Hay luego que tener algo de suerte. Y también hace falta, pero ya te digo, no siempre gana el mejor. Ha pasado que los mejores equipos del mundo no se hicieron con la Champions porque es una competición especial. Mi objetivo y sueño era intentar levantar otra Champions y caí al lado ideal para conseguirlo", argumentó el argentino.

Allí puede enfrentarse con el Barça, un emparejamiento en el que el morbo está más que asegurado: "Sabían que iba a ir a un equipo competitivo, que pueda ganar la Champions, porque me conocen y saben que quiero ganar y soy competitivo. El PSG tiene los mismos objetivos de ganar, seguir siendo más grande como club. No sé si nos vamos a enfrentar, si pasa será lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente. Y por otro lado va a ser muy raro volver a jugar a mi casa con otra camiseta. Esto es fútbol y puede pasar".

Ilusión

Pero si algo ha repetido Leo Messi durante toda la presentación es que está feliz y que tiene muchas ganas por llegar. "Tengo la misma ilusión y las mismas ganas que cuando era un nene, voy a intentar dar lo mejor y conseguir los objetivos", sentenció el argentino. El argentino destacó que lo primero que hizo fue hablar con Neymar y Di María cuando conoció que la operación era posible: "Tanto París como yo buscábamos lo mismo estando separados. Ahora juntos esperamos que lo podamos conseguir".

