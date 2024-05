Actualidad política, en directo | Sánchez, Feijóo y Abascal arropan a sus candidatos hoy en la campaña de las elecciones catalanas

Carles Puigdemont se ve president. Y se ve así tanto después del 12-M como ahora, en plena campaña. "Nunca me he dejado de ver president en estos años", explica en una charla informal con EL ESPAÑOL en Estrasburgo. Pero sobre todo, porque está convencido de que a Pedro Sánchez le conviene que lo sea. Porque el presidente sabe que su única opción de seguir siéndolo es que Salvador Illa no sea 'president' de Cataluña.

El candidato de Junts para el 12-M tiene todo el mapa en su cabeza. Él evita decirlo así ante el periodista, en la cafetería de diputados del Parlamento Europeo, en un receso del último pleno de la legislatura. Pero el mensaje que traslada lo confirma después su entorno: la investidura de Illa "lo haría caer todo".

¿Cómo se podrían negociar la "financiación singular" o el "reconocimiento nacional" de Cataluña, por la vía del "referéndum de autodeterminación" si preside la Generalitat un socialista "puesto ahí" por Sánchez? El expresident fugado de la Justicia española, y pronto amnistiado a cambio de sus siete votos en el Congreso, no le ve sentido alguno a ese escenario.