Mbappé retrata a Al-Khelaifi: "Nunca le he pedido ni un solo jugador al PSG"

Francia debuta en la Eurocopa este martes ante la también todopoderosa selección de Alemania. Son dos de las grandes candidatas a suceder a Portugal y este domingo ha hablado ante los medios de comunicación un Kylian Mbappé que fue preguntado, además de por el partido, sobre la polémica con Olivier Giroud, acerca de Karim Benzema y, por supuesto, sobre su futuro.

Polémica con Giroud

"Quería venir el jueves para explicarme -a rueda de prensa-, hablamos con el entrenador, no era el mejor momento, él decidió que era hoy, así que obedecí".

Tensión con Giroud

"Hablamos de eso, lo discutimos, hizo que la gente hablara, todos saben lo que pasó, yo estaba un poco afectado pero no vamos a darle mucha importancia, la selección de Francia sigue siendo la más importante. No vamos a trastocar nuestra preparación, estamos enfocados en el mismo objetivo".

Christian Eriksen

"Estábamos entrenando cuando el entrenador nos lo dijo, fue terrible en ese momento, el partido pasó después, los jugadores tuvieron mucho valor para volver, espero que le vaya bien. Temíamos lo peor. Esta mañana llegaron más noticias y estamos aliviados".

Su futuro

"No me interesa, estoy aquí para representar a Francia, lo más importante es la selección de Francia, no quiero interrumpir el grupo".

Kylian Mbappé, con Francia EFE

Mbappé vs. Giroud

"¿Estaba mal mi respuesta de antes? Lo que dijo no me molestó más que eso, soy un delantero y he tenido esta sensación 365 veces en un partido. Pero eso es más la salida pública. Lo felicité en el vestuario, no me dijo nada y luego escuché de la prensa. No dijo nada malo. Es más el hecho de sacarlo públicamente, hubiera preferido dejarlo venir y estar aún más virulento en el vestuario. Pero eso no es un problema, son pequeñas batallas. El equipo no necesita que nos enfrentemos".

Al-Khelaifi dice que pide fichajes al PSG...

"Yo responderé. Nunca le he pedido un solo jugador al presidente ni a Leonardo. Soy un simple futbolista, tengo que contentarme con el terreno de juego. Nunca le he pedido un solo jugador al PSG".

Más sobre Giroud

"Si no hay explicación, habrá cosas que no se digan. Fue un poco tenso, pero lo más importante es discutirlo, ponerlo después del grupo. Lo más importante es que sigamos siendo el grupo. Es un micro episodio. Nadie me habla del partido contra Alemania... me sorprende".

Estreno ante Alemania

"¿Rüdiger dijo que tenían que jugar 'sucio' contra les Bleus? Todos pelean con sus armas, queremos jugar juntos, jugar nuestro fútbol. Si sus armas son eso, jugarán con sus armas".

Karim Benzema

"No hemos jugado mucho juntos todavía. Su calidad ya no está demostrada, es un gran jugador, esperamos que nos aporte mucho, no hay muchas dudas a este respecto. Está bien y se va sumando a esto, el colectivo será el beneficiado. Benzema tiene un perfil diferente al de Olivier -Giroud-. Son diferentes. Humanamente, Benzema es un buen tipo, no lo conocí y es muy bueno".

Récord de Platini

"Alemania es un gran equipo, tiene importantes jugadores, es un oponente formidable, pero nos gusta jugar contra este tipo de equipo. Es un sueño desde niño. ¿El récord de Platini de 9 goles en la Eurocopa de 1984? Los récords están hechos para batir, lo intentaremos -risas-".

Presión

"Hemos adquirido nuestro estatus en el campo. Cuando haces este tipo de resultado, no puedes esconderte. Nos hemos ganado el respeto en el campo, nos llenan de elogios y eso es bueno. Contamos con el apoyo de la gente y la prensa, pero tenemos que ser clarividentes".

Celebración de Kylian Mbappé tras marcar el 1-0 para la selección de Francia Reuters

Evolución

"En 2018 fue mi primer torneo, llegó el momento de confirmar. Allí tuve temporadas completas, pero en el fútbol hay que confirmar siempre, nunca debes aislarte del colectivo. Grupo unido y apoyarte en nuestras fortalezas. No podemos darnos el lujo de tener una entrada tímida ante nuestros rivales, tenemos a todo el país con nosotros. Sin tensiones, calma. Siguiente pregunta -risas-".

Penaltis

"Escuché a Griezmann hablar de eso, pero el entrenador no dijo nada. Puede que me lo hubiera perdido... -sonrisa-. Pero no hay jerarquía por el momento, ya veremos".

Preparación

"Hay que hacer ciertos ajustes, no tenemos mucho tiempo. Tenemos jugadores que juegan en grandes clubes. Hay muchos pequeños ajustes que nos harán mejorar y tener éxito".

Responsabilidad

"¿Las responsabilidades? Hablé de eso... -sonrisa-. Lamenté esto, me disculpé por ello. Me gané el respeto en el campo".

Posición con Francia

"Mi posición no cambia mucho en ambos sistemas. Cuando tienes un '10', las alas están libres. Es más compacto en un 4-3-3. El entrenador tendrá la última palabra".

¿Más pases a Benzema o a Neymar que a otro tipo de jugadores?

"¿Qué estás insinuando? Son jugadores diferentes. Neymar toca 150 balones por partido. Benzema toca 80. Olivier toca mucho menos dado su perfil. Si comparas el número de pases que le hago a Benzema o Neymar con respecto a Giroud, claro que le hago menos pases a Olivier. Pero eso no quiere decir que no mire a Olivier. Es que su perfil es diferente. Benzema gana 40 metros de la portería para tocar balones, Giroud prefiere quedarse delante para estar presente en el box. Es un poco malsano. Intentamos decir las cosas sin decirlas. Usted insinúa que no quiero pasar a Giroud. Yo digo que estos son perfiles diferentes".

Repliegue defensivo, punto débil

"No hay problema con la crítica. Intento mejorar todos los días, dar lo mejor de mí, no soy un jugador perfecto".

Esfuerzos defensivos

"¿Estoy listo para correr? Si no quieres, mejor no juegues... -sonrisa-. Intentaré darlo todo, el entrenador tiene un plan específico para los atacantes, quiere que ayudemos al equipo tanto como sea posible y mantengamos la energía para atacar. Tenemos que ayudar a los compañeros, los atacantes están ahí para estar en los últimos 30 metros para marcar más goles que el rival".

