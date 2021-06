Mbappé se aleja del PSG y lanza un guiño al Real Madrid: "Tengo que tomar la decisión correcta"

Nueva respuesta de Kylian Mbappé a las presiones del PSG. El delantero francés acaba contrato en 2022, los rumores sobre un fichaje por el Real Madrid aumentan y, mientras tanto, él aguanta en la Eurocopa con el club galo lanzando mensajes directos sobre su ampliación de contrato. El atacante, en su última declaración, ha vuelto a reflejar sus notables dudas sobre seguir en París.

"Tengo que tomar la decisión correcta y eso es difícil. Necesito tener todas las oportunidades para tomar una buena decisión. Estoy en un sitio que me gusta, donde me siento bien. ¿Pero es este el mejor para mí? Todavía no tengo la respuesta", ha asegurado Mbappé en declaraciones para France Football. Si bien él está cómodo en el PSG, su gran duda es si le permitirá triunfar en el fútbol mundial a la vista de los últimos fracasos tanto en la Ligue-1 como en la Champions League.

Mbappé, en esta misma entrevista, ha destacado que el PSG entiende sus "peticiones" porque saben que no hará "ningún movimiento traicionero". "Ser un gran jugador es también saber hacer las cosas de una manera limpia y con clase fuera del campo", ha explicado Kylian en referencia a su situación contractual. Por lo tanto, queda claro que el jugador no negociará con otro club hasta tener resuelta su situación con el PSG.

Las palabras del francés siguen dando opciones al Real Madrid, que planifica la próxima temporada con Mbappé en sus filas. Si el PSG le pone en el mercado, algo que ocurrirá si no logra que renueve, el conjunto blanco peleará por su incorporación. Tal y como publicó EL BERNABÉU, los últimos movimientos en París no han cambiado lo más mínimo la estrategia merengue.

El PSG se niega

El club galo logró renovar a Neymar. El brasileño tenía claro que quería continuar en París y los rumores sobre un interés del FC Barcelona no lograron romper su buena relación con el PSG. Sin embargo, el caso de Kylian Mbappé es muy diferente. El joven delantero ya dejó claro que quería reflexionar debido a que era una decisión de futuro. Y, pasados los meses, su conclusión sigue sin llegar.

Una postura que no ha gustado en el PSG, que teme que no renueve. Por ello, desde la cúpula parisina se ha pasado al ataque. Ya hace semanas, el director deportivo Leonardo señaló a Mbappé como culpable de que no hubiera acuerdo. Y recientemente, el jeque Al-Khelaifi cerró filas y aseguró que Mbappé no saldría en ningún caso, y mucho menos de forma libre el próximo año.

El PSG quiere que renueve y presionará lo máximo para alcanzar su objetivo. Sin embargo, Mbappé ha perdido una nueva oportunidad de zanjar las dudas, reflejando así sus intenciones de abandonar el PSG para iniciar una nueva aventura. Su objetivo, como el del Real Madrid, es vestir de blanco en la 2021/2022.

