El United se olvida de Haaland: el jugador quiere ir al Real Madrid

El Manchester United busca delantero para la próxima temporada. El equipo inglés necesita chispa arriba tras quedarse sin el título de la Europa League ante el Villarreal. El proyecto va tomando forma y tanto esa final disputada, como el segundo puesto en la Premier League, da razones a la cúpula de los red devils para apostar por reforzar la plantilla. Y, para ello, tienen el nombre de Jadon Sancho como gran objetivo.

El delantero inglés está dando mucho que hablar en el Dortmund. Equipo que casualmente tiene en sus filas a un Erling Haaland que también ha estado en la lista de media Europa. Es por ello que el Manchester United, uno de los muchos que puso sus ojos en Haaland, ha optado por olvidarse del noruego para poner todos sus esfuerzos en fichar a Sancho. Medios ingleses destacan el tira y afloja en las negociaciones, pues el Dortmund quiere sacar cerca de 80 millones de euros por su atacante. Sin embargo, también recalcan que la intención del noruego es vestir de blanco.

Según publica The Sun, el Manchester United ha acabado por desechar la posibilidad de fichar a Haaland. Prefieren a Sancho aunque el coste vaya a ser también alto. Según el medio inglés, Haaland ha dejado claro en todas las conversaciones que su corazón está ligado al Real Madrid.

Una buena noticia para el Real Madrid, que llegó a reunirse con representantes del jugador para conocer de primera mano cuál era su situación. Algo que, dada la posición del Dortmund, no tendrá ningún efecto. 2022, cuando Haaland verá activada una cláusula de salida, puede ser un verano clave. Y, si mantiene ese interés en fichar por el Real Madrid, podría acabar cumpliendo el sueño de incorporarse al conjunto merengue como parecía factible hace unos meses.

El Madrid quiere a Mbappé

El conjunto merengue puso sus ojos en ambos delanteros. Y por unas semanas Haaland parecía la opción más factible. Sin embargo, la negativa del Dortmund y las tácticas de su representante acabaron dando ventaja a Kylian Mbappé en la carrera por vestir de blanco. Tanto que el Real Madrid solo piensa en tener al delantero francés en sus filas el año que viene.

Mbappé aún no ha renovado con el PSG y el culebrón parece ir para largo. Pese a las presiones realizadas por la entidad gala, Mbappé se ha ido a la Eurocopa sin dar ningún detalle y dejando claro en cada declaración pública que su objetivo es estar en un proyecto fuerte y que opte a títulos. Indirectas que no parecen sentar demasiado bien en la capital francesa, pues las respuestas del PSG son tajantes: Mbappé no saldrá.

El Real Madrid, pese a todo, confía en poder hacerse con los servicios del internacional francés. Tal y como viene publicando EL BERNABÉU, en el club capitalino están preparados para lanzarse a por Mbappé si el PSG le pone en el mercado ante su negativa a ampliar el contrato.

