El fichaje de Haaland por el Real Madrid se enfría: los datos

Uno de los culebrones de los últimos meses lo está protagonizando un Erling Haaland que tiene contrato en vigor con el Borussia Dortmund, pero al que no hay grande de Europa que no le tenga en su agenda. En las últimas semanas el futbolista se ha aferrado a la ley del silencio, pero según se va acercando el verano, los rumores van en aumento.

Real Madrid, Bayern Múnich, los dos equipos de Mánchester o el Barcelona son solo algunos de los clubes con los que se ha relacionado al gigante nórdico. Sin embargo, el Borussia Dortmund no está por la labor de vender a su mejor jugador, a su gran goleador.

Se especulaba con que si los aurinegros se quedaban fuera de la Champions League la próxima temporada, sería el propio Haaland el que apretaría para abandonar el Signal Iduna Park. Pero los últimos resultados han provocado que el equipo de Dortmund se acerque al objetivo de confirmar su presencia en la próxima edición de la máxima competición continental.

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund Reuters

Después de haberse disputado 32 jornadas de la Bundesliga, el Borussia Dortmund es cuarto en la clasificación de liga alemana con 58 puntos, dos menos que el Wolfsburgo (tercero), seis menos que el Leipzig (segundo) y 16 menos que el Bayern Múnich (el líder). Por detrás está el Eintracht Frankfurt con un punto menos, con 57.

Operación complicada

Hace unas semanas, en EL BERNABÉU contábamos que Haaland era el gran objetivo en el mercado de fichajes del Real Madrid al creer que sería una operación más sencilla que la de Kylian Mbappé. Sin embargo, con el paso de las semanas la tortilla se ha dado la vuelta completamente.

Tal y como ha señalado Jorge Calabrés en El Bunker CF, el tema Haaland se ha complicado mucho. En el Borussia Dortmund quieren que el delantero nórdico siga una temporada más en el club y no van a ponerlo fácil para que salga este verano. Precisamente, se esperaba que el conjunto alemán diese más facilidades para vender al futbolista, pero ha resultado ser justo lo contrario.

Haaland, apoyado en el poste de la portería Reuters

Otro de los problemas es las cifras que comienzan a manejarse en la 'operación Haaland'. Y es que el fichaje estaría más cerca de los 200 millones de euros que de los 150, una cantidad que en el Real Madrid no están dispuestos a alcanzar. A esto hay que sumar las comisiones del padre del futbolista y de Mino Raiola, así como del sueldo del internacional noruego.

Por eso, a no ser que se relajen estas cifras que comienzan a ponerse sobre la mesa ante un posible movimiento, va a ser muy complicado que Haaland acabe vistiendo la camiseta del Real Madrid. Y más difícil todavía, por no decir imposible, será que el jugador firme por el Barcelona, ya que el conjunto culé vive una crisis económica por lo que se entiende que no podrán llegar a pagar una cifra semejante por hacerse con los servicios del delantero del Dortmund.

