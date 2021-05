Cabreo monumental en el vestuario del Real Madrid por los arbitrajes

Sánchez Martínez fue el colegiado principal del partido entre Real Madrid y Sevilla de la jornada 35 de La Liga con González González en el VAR. La polémica se adueñó del choque con varias decisiones por parte de uno y otro que incendiaron las redes sociales. Pero no solo los aficionados madridistas están molestos por lo sucedido, también en el propio club hay un gran enfado tras lo visto en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

En El Bunker CF, Jorge Calabrés ha revelado qué piensa el vestuario del Real Madrid después de las decisiones de Sánchez Martínez y de la actuación del VAR. En el conjunto merengue hay un cabreo descomunal por lo sucedido. Hablan de robo, de atraco, pero también, y más importante, de que algo muy raro está pasando para que todas las decisiones arbitrales caigan siempre del lado contrario al Madrid.

En el vestuario blanco creen que hay algo más para que se estén dando estos arbitrajes a lo largo de toda la temporada en La Liga. El fuera de juego que no fue de Mariano ante el Getafe, el penalti de Felipe en el Derbi, el penalti de Vinicius frente al Levante y así un largo etcétera de acciones puntuales por las cuales el Real Madrid ha sido perjudicado por los árbitros y el VAR.

El equipo merengue es segundo en la tabla clasificatoria solo por detrás del Atlético de Madrid, al que tiene a dos puntos. De haber ganado al Sevilla, el Real sería líder ya que tiene el golaverage ganado ante el conjunto rojiblanco. Pero después del escándalo, los de Zidane ya no dependen de sí mismos para cantar el alirón y deberán esperar un tropiezo de los colchoneros en estas tres últimas jornadas.

Enfadados como nunca

Nada más terminar el partido se visualizó perfectamente el enfado en el vestuario del Real Madrid. Zidane y Kroos fueron a pedir explicaciones a Sánchez Martínez. Y, precisamente, esta imagen es la que confirma el escándalo porque figuras como las del técnico francés o las del jugador alemán no son habituales a la hora de criticar el trabajo de los árbitros.

Zidane dialoga con Martínez Munuera tras el final del Real Madrid - Sevilla REUTERS

El propio Zidane en rueda de prensa no dudó en mostrar su disgusto, algo que nunca sucede, ya que siempre evita opinar sobre temas arbitrales: "No entiendo nada. Había una mano de Militao, pero también una del Sevilla. No me ha convencido lo que me han dicho. Sí que estoy enfadado. Me tendrán que explicar las reglas de las manos o algo porque si hay mano de Militao, también hay una antes de ellos. Pero bueno, nos ha costado arrancar nuestro partido, pero nuestra segunda parte fue muy buena".

También Asensio dio su opinión después del partido: "La imagen que tengo en el campo es que parece que la toca un jugador del Sevilla un pelín antes, la roza y luego le da en la mano a Militao, pero de forma involuntaria, no estaba ni mirando el balón. Nos estamos jugando mucho, La Liga, y es una decisión que puede haber condicionado el ganar los tres puntos y ponernos líderes".

"Estamos enfadados porque no hemos conseguido la victoria por una decisión que no sé si es justa. Nos habríamos puesto con un penalti a favor y hubiese cambiado seguramente el partido. No sé si la hubiésemos metido o no, pero condiciona el partido. No se puede cambiar ya nada y hay que seguir luchando", añadió el balear. Mientras que Carvajal, de baja por lesión, dijo en sus redes sociales que era una "vergüenza" lo que había sucedido en el Di Stéfano.

[Más información: 1x19 El Bunker CF | Del robo en el Real Madrid - Sevilla a la recta final de La Liga]