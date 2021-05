Asensio: "El balón da en la mano de Militao, es involuntario ni siquiera mira el balón"

No hubo ganador en el Estadio Alfredo Di Stéfano ya que Real Madrid y Sevilla empataron a 2, en el partido correspondiente a la jornada 35 de La Liga. Aunque el duelo estuvo marcado por la gran polémica arbitral que dejó gravemente perjudicado al conjunto blanco con varias decisiones.

Aunque fue sobre todo una la que ha causado un auténtico revuelo, ya que se pasó del posible 2-1 al 1-2. Martínez Munuera señaló un claro penalti sobre Benzema de Bono, que hubiese acabado con el portero del Sevilla viendo la roja directa. Sin embargo, desde el VAR se avisó al colegiado de que podría haber penalti en el otro área.

Martínez Munuera vio la secuencia en el monitor y decidió pitar penalti de Militao por mano. En realidad el balón tocó antes en Diego Carlos y a la mano de Militao, que se encontraba de espaldas y no vio el balón, llegó después de que golpease en la propia espalda del central. Asensio habló sobre esta jugada y toda la polémica tras el pitido final.

Polémica con los penaltis

"Hemos hecho una gran segunda parte para llevarnos los tres puntos. Nos llevamos un punto y hemos luchado hasta el final, quedan tres jornadas y seguiremos haciéndolo para poder ganar La Liga. Hay una decisión del árbitro que condiciona el partido, no sé si es justa o no, desde mi punto de vista es involuntaria, pero al final ahí está el criterio de cada árbitro".

Opinión sobre el penalti de Militao

"La imagen que tengo en el campo es que parece que la toca un jugador del Sevilla un pelín antes, la roza y luego le da en la mano a Militao, pero de forma involuntaria, no estaba ni mirando el balón. Nos estamos jugando mucho, La Liga, y es una decisión que puede haber condicionado el ganar los tres puntos y ponernos líderes. Estamos enfadados porque no hemos conseguido la victoria por una decisión que no sé si es justa. Nos habríamos puesto con un penalti a favor y hubiese cambiado seguramente el partido. No sé si la hubiésemos metido o no, pero condiciona el partido. No se puede cambiar ya nada y hay que seguir luchando".

Mejora en la segunda parte

"En la primera parte ellos han salido mejor y tenido más el balón y en la segunda hemos presionado más, hemos robado más arriba y tenido más ocasiones. Es una pena porque hemos tenido ocasiones, pero no ha podido ser".

Ganarlo todo

"Tenemos que ganar los tres partidos que quedan, yo soy positivo y confío en que puedan pinchar porque La Liga está siendo muy disputada. Tenemos que ganar los tres partidos que nos quedan y esperemos que podamos conseguir La Liga".

