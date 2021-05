Nacho Peña, en El Bunker CF: "El arbitraje contra el Real Madrid ante el Sevilla es un escandalazo"

"Escandalazo", así define el periodista Nacho Peña lo sucedido en el Estadio Alfredo Di Stéfano durante el partido entre el Real Madrid y el Sevilla de la jornada 35 de La Liga. El vallisoletano ha analizado todas las jugadas polémicas en El Bunker CF y ha destacado el saldo arbitral del conjunto blanco comparado con el resto de equipos de las grandes ligas europeas.

Escándalo monumental

"Este escandalazo, además, es un rival directísimo. Un rival directo por ganar el campeonato. El saldo arbitral de los penaltis a favor y en contra, es un auténtico escándalo. Me parece que el Real Madrid estaba empatado con la Spezia. Entre las cinco grandes ligas se suman cien equipos y el Real Madrid ocupa el lugar 86, un equipo que está arriba, que crea muchas ocasiones, tiene un saldo de -5. Es llamativo que un equipo tan llegador como el Real Madrid tenga números como estos. Son números puros y duros, pueden comprobarlo".

Fuera de juego de Odriozola

"De lo único que me fío en este mundo de tecnología y del VAR es de esto. Puede que esté mal tirada la línea, pero no me puedo creer que en una liga como es la española pues me quiero fiar que se mida bien, pese a ver cosas raras. He hablado con Nacho Tellado y me ha dicho que no lo ponga en duda porque es fuera de juego. Me fío más de Nacho Tellado y de la maquinita que utilizan en La Liga, de los que no me fío es de los que utilizan la maquinita".

No hubo falta de Casemiro

"No hay nada más malvado que te piten una falta que no, que te saquen una amarilla por una falta que no es y que además acabe en gol. Eso sí que es malvado".

Mano de Jordán no pitada

"Para mí esta es discutible, no la veo tan clara. ¿Y la de Militao sí? Es que la de Militao no es, es involuntaria y está de espaldas. La verdad es que en un fútbol preVAR era mucho más fácil entender esto. Si había intencionalidad era mano, si no había intencionalidad no. Ahora se pita unas veces A y otras veces B. En este campeonato se han pitado manos como esta y otras veces no".

Mano de Militao

"Hay gente que dice que la voluntariedad ha desaparecido del reglamento, pero sigue apareciendo. Pero es que pega el balón en Diego Carlos, luego en el cuerpo de Militao y ya en la mano. Lo más grave no es que anularán el penalti a Benzema, es que manos muy parecidas en partidos del Real Madrid se han pitado. Con González al cuadrado en el VAR estuvo la mano de Felipe en el Derbi y también la del Betis".

El VAR no es lo que vendieron

"Nos vendieron que el VAR solo iba a entrar en las jugadas clamorosas, no en las jugadas grises, en las actuaciones debatibles. Entonces por qué entra el VAR, porque esta jugada de Militao es gris, es debatible. La cosa es que elimina una acción clara que él ha visto con sus ojitos y ha pitado, y entra a una acción que es gris, es debatible y nos dijeron que el VAR no iba a entrar en ellas".

Kroos y Zidane

"Para mí el resumen y lo más llamativo fue que dos hombres como Toni Kroos y Zinedine Zidane fueron a hablar con Martínez Munuera. Dos hombres tan respetuosos como ellos. Esto es el punto final".

