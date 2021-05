El Real Madrid sale vivo ante el Sevilla en la lucha por La Liga pese al árbitro

El Real Madrid no pudo conseguir los tres puntos que le hubiesen hecho depender de sí mismo para conseguir cantar el alirón a final de temporada. Muy difícil lo tuvieron los blancos porque no solo se enfrentaron al Sevilla, sino también a un Martínez Munuera y a un VAR que con sus decisiones hicieron imposible el triunfo, aunque al rescate salieron Kroos y Hazard para marcar 'a medias' el gol del empate. [Narración y estadísticas: Real Madrid 2-2 Sevilla]

El Sevilla comenzó mandando en el partido haciéndose dueño y señor de la pelota. Sin embargo, la falta de En-Nesyri, y de una referencia atacante, en el once hacía que el dominio hispalense fuera estéril. El Real Madrid, con su 4-1-4-1 en defensa, conseguía desactivar cualquier intento de acercamiento al área de Courtois.

Además, sería el equipo de Zidane el que golpeara primero con un golazo de cabeza de Benzema que fue anulado por un fuera de juego de Odriozola cuanto menos dudoso. La línea trazada por el VAR se convirtió en un acto de fe. Te la puedes creer o no.

La polémica continuó poco después cuando Martínez Munuera señaló una falta de Casemiro sobre Jordán que no era. "No le he tocado", exclamó el brasileño al colegiado y recibió una tarjeta amarilla a cuenta de ello. Esa infracción dio pie al golazo de Fernando tras recortar al propio '14' del Real Madrid y soltar un latigazo que se coló en la portería blanca.

Del 1-0 al 0-1 en el minuto 22 y La Liga que se ponía cuesta arriba al Real Madrid. El equipo de Zidane se quedó entonces en estado de shock y no volvió a intimidar a Bono durante la primera mitad. El Sevilla, que se aferraba a sus opciones al título, se mostró entonces cómodo y mejor posicionado que un Real Madrid al que las decisiones arbitrales estaban lastrando.

Y así seguiría siendo también en la segunda parte, ya que a pesar de la reacción blanca una claro mano de Jordán en el área no fue señalada ni por Martínez Munuera ni por el VAR. Si a todo lo ocurrido le sumas aquella mano de Felipe en el derbi, la de Miranda contra el Betis o el fuera de juego que no era de Mariano ante el Getafe... La Liga parece "peligrosamente preparada" como dijo Simeone hace algunos años. O, al menos, eso piensan en el Real Madrid.

El conjunto blanco, todo corazón, se lanzó hacia la portería de Bono en busca de ese gol que volviera a meterle de lleno en la lucha por La Liga. Vinicius tuvo una clara ocasión en la que golpeó con la espinilla una pelota que cayó en el área pequeña, pero la justicia llegó a Valdebebas con el gol en el 94' que bien se les podría apuntar a medias a Kroos y Hazard.

