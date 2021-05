Calabrés, en El Bunker CF: "González González en el VAR con el Real Madrid es como si pones a Gaspart"

El empate entre el Real Madrid y el Sevilla dejó al equipo blanco sin poder depender de sí mismo para ganar La Liga 2020/2021. El partido estuvo marcado por la polémica arbitral contra el conjunto blanco, de la que se ha hecho eco la prensa internacional. Sobre ello ha hablado en EL BUNKER CF Jorge Calabrés.

¿Merece todo esto la pena?

"Me estoy empezando a hacer la pregunta si este es de verdad el deporte que me apasiona. La sensación es la de 'que hagan lo que quiera'. Lo puse en Twitter: 'Saquen al Real Madrid del campo'. Lo dijo Monchi en su día, precisamente en un partido ante el Real Madrid. Ayer era para haber sacado al equipo del campo".

Saldo arbitral contra el Real Madrid

"La mano de Ramos contra el Eibar es la excusa que está utilizando el antimadridismo durante las últimas 24 horas. Sí fue mano, pero es la única jugada en la que el Real Madrid ha sido beneficiado. Hablemos del tirón de pelos a Marcelo ante el Alavés, el penalti del Derbi, el fuera de juego mal señalado a Mariano que evita una victoria del Real Madrid, el penalti del Betis... Estamos hablando de que el Real Madrid es el que peor saldo arbitral tiene de las grandes ligas".

Palabra de madridista

"Lo que quieren es que caigamos en la trampa de que el Real Madrid no se puede quejar de los árbitros. El Real Madrid marca en el minuto 12 y nos lo anulan, es que marcan un gol en contra y viene de una falta que no es, es que pitan un penalti a favor y acaba siendo en contra, es que hay una mano en contra que no pitan... Como aficionado del Real Madrid, que he vivido al cien por cien el Real Madrid, el Real Madrid no se puede callar ante un atraco que es a mano armada. Perjudicaron al equipo claramente y la duda es si hay algo por detrás. Yo soy periodista, pero soy madridista antes que nada. No soy objetivo porque para mí la objetividad no existe. Soy sincero y digo lo que pienso".

Fuera de juego de Odriozola

"Creo que la línea está mal tirada, el punto de fuga está mal. Pero creo que a pesar de eso es fuera de juego por escasos centímetros".

No hubo falta de Casemiro

"En las imágenes se ve que no hay pisotón. El 0-1 llega de una falta que no es. Esa fue la primera de Martínez Munuera y de González González".

Mano de Jordán no pitada

"Si esta no la pitas, la de Militao no la puedes pitar nunca. Estas manos las están pitando, ¿por qué esta no? Tiene el brazo pegado, pero saca el codo y corta la jugada. Pero no me extraña que no hayan pitado penalti. Estamos acostumbrados a que no los piten. Y entonces vuelven al tema ¿entonces no debieron de pitar la mano de Ramos ante el Eibar? Es que es cansino esto ya".

Mano de Militao

"Al VAR español le están dando en todo el mundo por esta mano pitada a Militao. González González le dijo que tenía que ir a ver la acción a Martínez Munuera. El balón viene de Diego Carlos y de la propia cabeza de Militao y le da. ¿Pero es que cómo va a ser penalti esto? Vamos a acabar creando futbolistas de futbolín porque no van a tener brazos".

El peor y los mejores

"González González siempre ha caído como si pones a Joan Gaspart viendo las imágenes del Real Madrid. Para mí Mateu Lahoz y Del Cerro Grande son los mejores árbitros de España, pero con diferencia".

Bajo mínimos en defensa

"Para el partido ante el Granada, el Real Madrid solo cuenta con dos defensas sanos porque Marcelo y Odriozola acabaron lesionados. Fede Valverde, que sirve para todo y todo lo hace bien, será el lateral derecho, con Militao y Nacho como centrales y Miguel Gutiérrez en el lateral izquierdo".

