Haaland se acoge a la ley del silencio: su futuro en el Dortmund se complica

El Borussia Dortmund se juega estar la próxima temporada en la Champions League. A estas alturas de la temporada 2020/2021, el conjunto aurinegro marcha quinto en la clasificación de la Bundesliga, puesto que les dejaría fuera de la máxima competición continental el próximo curso.

Sin Champions y... ¿sin Haaland? El miedo crece en el Signal Iduna Park ante la posibilidad de quedarse sin su gran goleador si no hay billete para luchar por la 'Orejona'. La Copa de Europa es el gran escenario para los mejores jugadores y eso lo sabe el noruego.

No hay Champions. No hay paraíso. Y no hay opción para luchar por las distinciones individuales. Que aunque los jugadores siempre ponen por delante a los trofeos colectivos, a nadie le amarga un dulce. Y es por esto por lo que el entorno del delantero nórdico podría haber comenzado a barajar la opción de la salida.

Erling Haaland, calentando antes de un partido REUTERS

Según informa el diario Bild, Erling Haaland habría decidido que si el Borussia Dortmund no juega la Champions League en la 2021/2022, él abandonará el club germano este mismo verano. Se avecinan unas semanas claves para el destino de este joven ariete que tiene enamorada a media Europa.

Su plan inicial era continuar al menos un año más en el equipo aurinegro. Es decir, Haaland no estaba demasiado tentado a abandonar el Borussia Dortmund ya en este verano de 2021 pese a los rumores. Sino que su hoja de ruta pasaba por un año más en el Signal Iduna Park y después firmar el contrato de su vida.

Guarda silencio

Bild destaca en su información que Haaland ha dado un paso a un lado. Impera la ley del silencio en este sentido y es que entre los rumores y el futuro incierto del Dortmund en Europa, prefiere no hablar públicamente hasta que la situación se aclare un poco más.

Mientras Haaland guarda silencio, en Inglaterra continúan vinculado el futuro del nórdico con equipos de la Premier League. Según Daily Mail, los mejor colocados para hacerse con sus servicios son el Chelsea, el Manchester City y el Manchester United. Aunque tampoco deberían olvidar en Reino Unido que el Real Madrid también está interesado.

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund REUTERS

En la casa blanca, el nombre de Haaland es uno de los tres que se tiene apuntados en la agenda madridista. Este junto a los de Mbappé y Alaba. Si está en el mercado, el Real Madrid se prepara para hacer un esfuerzo, al igual que por un Kylian Mbappé que parece haber tomado la delantera en la carrera.

