Mbappé adelanta a Haaland en la carrera para fichar por el Real Madrid

Kylian Mbappé es el jugador de moda. Todo lo que hace o dice es noticia al instante en todo el mundo y, como tal, su futuro también está a la orden del día. El delantero ha dicho 'no' a renovar con el PSG en hasta tres ocasiones durante los últimos meses y eso con el interés de los grandes de Europa en el horizonte.

Aunque por la cabeza del internacional francés solo pasa la idea de abandonar el Parque de los Príncipes para recalar en el Real Madrid. Mbappé parece acercarse por momentos a la capital española y esta sensación ha crecido aún más después de las últimas declaraciones de Florentino Pérez.

"Yo voy con la mascarilla y creo que no me reconoce nadie y oigo 'Presi, ficha a Mbappé'. ¿Qué contestó? 'Tranquilo'. Está Mbappé y también hay otros grandes jugadores. Hay que recuperar la ilusión y no es fácil con la situación que hay, pero estoy trabajando en ello", dijo el presidente del Real Madrid.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG durante la temporada 2020/2021 Reuters

Florentino Pérez no quiso desvelar nada, pero sí que dejó un mensaje que ha causado sensación dentro del madridismo: "Yo solo puedo decir a los madridistas que trabajo para lo mejor del club y que hago todo lo posible para mejorar. En el 2000 también estábamos en una situación complicada y lo arreglé, a ver si lo puedo arreglar así también".

Mbappé adelanta posiciones

Los últimos hechos y las declaraciones de Florentino Pérez hacen pensar en que Mbappé puede acabar convirtiéndose en el nuevo galáctico del Real Madrid. En El Bunker CF, Jorge Calabrés ha analizado las declaraciones del presidente: "Nosotros que conocemos muy bien a Florentino, hay un gesto que hace que a mí lo que me hace ver es que Mbappé está casi camino a Madrid. Si hace eso y dice eso... es por algo. Es por algo".

En EL BERNABÉU ya se ha contado que Erling Haaland se había convertido en el objetivo prioritario del conjunto merengue. Se pensaba que la operación por el delantero noruego era más asequible y a favor también estaba la buena relación mantenida entre el club de Concha Espina y el Borussia Dortmund.

Haaland, molesto con el rendimiento del Borussia Dortmund EFE

Sin embargo, es Kylian Mbappé el que ha ido ganando terreno en la carrera por fichar por el Real Madrid. Esto no quiere decir que ya no interese Erling Haaland. Claro que sigue gustando y que interesa, pero si hay que enfocarse en uno solo, la prioridad en estos momentos es el francés.

En sus últimas declaraciones, el propio campeón del mundo afirmó que no había avanzado la reflexión sobre su renovación y que ahora estaba enfocado en acabar la presente temporada con el PSG. Es más, ya se ha asegurado anteriormente que el jugador dirá la última palabra hasta que la 2020/2021 ponga su broche final.

