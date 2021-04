Calabrés, en El Bunker CF: "La UEFA no puede tener un presidente como Ceferin, es un macarra"

Nuevo programa de El Bunker CF. Este martes Nacho Peña y Jorge Calabrés han analizado la noticia del año o de la década en el deporte: la creación de la Superliga Europea. Un formato que convence al director de EL BERNABÉU, quien ha afirmado que "si el fútbol quiere seguir siendo el deporte rey se tiene que reinventar".

Renovar o morir

"La Copa de Europa se creó en 1955, impulsada por Saporta y Santiago Bernabéu y apoyada por L'Équipe. Entonces nadie creyó en ello y se acabó convirtiendo en la competición más grande del fútbol. Luego se cambió a la Champions e iban los cuatro mejores de las grandes ligas... Ahora el fútbol se merece un cambio. Si no el fútbol muere, ya lo dijo Florentino Pérez. La pandemia ha significado un antes y un después para los grandes del fútbol, están perdiendo muchísimo dinero y no se sostienen. Si el fútbol quiere seguir siendo el deporte rey se tiene que reinventar. Otras industrias como los eSports están en auge".

Acuerdo vinculante

"A mí me han comentado que los clubes no pueden salirse bajo ningún concepto después del acuerdo que han firmado. Es vinculante. ¿Los que se han posicionado en contra? ¿Por qué? El PSG, por ejemplo, por el Mundial de Catar. Es el equipo que más vinculación tiene con la UEFA y con la FIFA, es el único club al que le han dejado pasarse el Fair Play Financiero por el arco del triunfo".

No hay ilegalidad

"Los clubes pueden formar la Superliga y empezar ya. Ellos no tienen ningún deber contractual de jugar la Champions hasta 2024, eso es algo de la UEFA".

¿Cuándo se jugaría?

"No se jugaría los fines de semana, sino que se adaptaría a martes, miércoles y jueves, así los fines de semana se mantendrían las competiciones nacionales. Real Madrid, Barcelona y Atlético no quieren cambiar La Liga, lo que quieren es salirse de la Champions".

Ejemplo del baloncesto

"La liga ACB ha bajado por muchos factores, tendría que cambiar el modelo. Es una opinión personal. La ACB no ha bajado por la Euroliga, sino porque los equipos españoles también han bajado".

Hipocresía y demagogia

"Hay mucha hipocresía y demagogia. Hay muchos equipos que no están entre los fundadores de la Superliga y ahora la critican, pero que si les hubiesen ofrecido estar entre los fundadores, estarían. Esto no viene de ahora, viene de hace muchos años. En el 2019, publiqué un artículo en EL ESPAÑOL con 16 equipos. En aquel momento ya había un proyecto de la Superliga, había conversaciones, había movimientos... De esos 16 equipos solo se han caído la Roma, el PSG, el Olympique de Lyon y los alemanes -Bayern Múnich y Borussia Dortmund-".

Se habla de una Segunda División

"También se hablaba entonces de una Segunda. Entre los españoles se hablaba de Sevilla y Valencia. El único fundador que se ha añadido desde ese plan inicial es el Tottenham. Es una información que se maneja desde 2019".

Amenazas de Ceferin

"La UEFA no puede tener un presidente como Ceferin. Es un macarra. Lo de Ceferin amenazando no va a ningún sitio".

Sentencia a favor de los clubes de la Superliga

"Hoy la UEFA ya ha recibido su primer varapalo por un Juzgado de Madrid que ha prohibido que se tomen medidas contra los clubes de la Superliga. La Superliga es la que está tendiendo la mano para hablar".

Fútbol, sencillo y atractivo

"El fútbol tiene que ser algo sencillo. Que la gente no sabrá igual que mañana hay un Cádiz - Real Madrid, que bajo al bar y me preguntan cuándo juega el Real Madrid, que se pierden, que el fútbol tiene que ser algo sencillo. El fútbol ahora mismo no interesa a nadie, lo más leído en todos los medios son las obras del Santiago Bernabéu. A la gente no le importa lo que ha pasado en la última jornada de Liga y se están jugando La Liga. El día de El Clásico, sí; pero el día del Getafe - Real Madrid pues no. El fútbol tiene que ir destinado a las nuevas generaciones".

¿Por qué no dan todos la cara?

"Florentino Pérez ha salido a dar la cara. ¿Dónde narices está Joan Laporta? ¿Dónde narices están Cerezo y Gil Marín? Encima que el Atlético es el único que se lleva la pasta porque es sociedad, no es un club de los socios. ¿Dónde están los presidentes? ¿Por qué el FC Barcelona no ha dado la cara? Laporta dijo hace un mes que la Superliga era un negocio, llega a la presidencia y la firma".

El Atlético de Madrid

"El Atlético se va a ir de la Champions sin ganar la Primera. Lo del equipo pobre se le cae. Yo quiero que el Atlético esté en la Superliga, ahora... el Atlético de Madrid que era uno de los equipos con mayor peso para LaLiga, está dentro de la Superliga".

Abiertos al diálogo

"La Superliga ha tendido la mano a la UEFA. Si hay que estar un año más, no pasa nada. Que hay que recordar que el nuevo modelo de la Champions es para 2024".

¿Liga de ricos?

"Pues sí, son los equipos que más dinero generan y que más seguidores tienen en todo el mundo. Pero como estos equipos no tiren, los de abajo no van a contar. Hay una cosa... es que la pandemia... es que la pandemia... Hay un reparto de derechos televisivos, a Real Madrid y Barcelona les supone un 20 o 25 por ciento de su presupuesto anual. Pero es que hay equipos para los que los derechos televisivos son el 90 o el 95 por ciento de su presupuesto. La pandemia lo que ha hecho es que los grandes pierdan mucho dinero y los pequeños no tanto por los derechos de las televisiones y esto porque juegan contra Real Madrid, Barcelona o Atlético".

Otra mentira

"¿Y eso de que no se va a jugar nada en abril o mayo en La Liga con la Superliga? Pues sí, sí que habrá cosas en juego. Igual hay hasta más equipos luchando si hay una segunda competición".

Jorge Calabrés y Nacho Peña, en El Bunker CF

Fichaje de Mbappé

"Nosotros que conocemos muy bien a Florentino, hay un gesto que hace que a mí lo que me hace ver es que Mbappé está casi camino a Madrid. Si hace eso y dice eso... es por algo. Es por algo".

Mbappé, prioritario

"Si Haaland era el objetivo prioritario del Real Madrid hace algo más de un mes, digamos que entre Haaland y Mbappé, Mbappé ha ido ganando terreno en esa carrera. Esto no quiere decir que el Real Madrid no quiera a Haaland, sino que hay que enfocar el tiro. Mbappé ha sobrepasado a Haaland".

Vinicius no se toca

"Hace una semana ya dijimos en El Bunker y en El Bernabéu que Vinicius no se tocaba. También dijimos que había cero posibilidades de que Cristiano volviese. No sé a qué se debieron esos rumores o que intereses los movían".

Sergio Ramos

"El viernes dije que ya veía a Sergio Ramos más fuera que dentro. Si nos das una respuesta en tanto tiempo, el club piensa que te marchas".

¿Comenzará este año la Superliga?

"¿Este mismo verano? No creo, yo creo que se va a buscar primero un acuerdo con la UEFA".

