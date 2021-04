Florentino Pérez y el fichaje de Mbappé o Haaland: "Hay que recuperar la ilusión"

El anuncio de la creación de la Superliga Europea ha formado un debate en torno al fútbol. Florentino Pérez ha acudido a El Chiringuito para hablar sobre este ilusionante proyecto que aterriza para que avance el deporte rey, pero, sobre todo, para salvarlo, algo en lo que ha hecho hincapié el presidente del Real Madrid.

Pero el máximo dirigente del club blanco y el también presidente de la Superliga también ha hablado sobre el mercado de fichajes. Florentino Pérez ha querido dejar claro que Vinicius Júnior "no se toca" y también ha contado una divertida anécdota con Kylian Mbappé como protagonista.

El presidente ha revelado que le han preguntado por la calle por el fichaje de Mbappé: "Yo voy con la mascarilla y creo que no me reconoce nadie y oigo 'Presi, ficha a Mbappé'. ¿Qué contestó? 'Tranquilo'". Florentino Pérez ha querido dejar claro que está Kylian y también otros grandes jugadores, como puede ser Haaland, y que su intención es "recuperar la ilusión".

Florentino Pérez, en El Chiringuito de MEGA

Si por algo se ha caracterizado el dirigente del Real Madrid desde su llegada al Santiago Bernabéu en el año 2000 es por generar ilusión a los aficionados como ningún otro. De los Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham y compañía, a los Cristiano Ronaldo, Benzema o Hazard.

"Hay que recuperar la ilusión y no es fácil con la situación que hay, pero estoy trabajando en ello", ha asegurado Florentino Pérez. Lo que sí ha confirmado es que no habla con Kylian Mbappé desde hace varios años, pero que lo que es seguro es que puede "decir a los madridistas" que trabajar para hacer lo mejor para el club: "Hago todo lo posible para mejorar".

Además, el presidente ha echado la vista atrás para apoyar este argumento de que sigue trabajando para recuperar la ilusión: "En el 2000 también estábamos en una situación complicada y lo arreglé, a ver si lo puedo arreglar así también". Lo que ha querido desmentir es que vaya a volver Cristiano Ronaldo, aunque ha afirmado que le quiere "mucho" y que "ha dado mucho" al club merengue.

Con declaraciones como estas, el aficionado del Real Madrid se ilusiona con lo que está por venir. El verano se avecina de lo más movido en las oficinas del conjunto de Concha Espina y nombres como los de Mbappé, Haaland o Alaba están en lo más alto de la agenda.

Caso Ramos

También ha sido preguntado por la situación de Sergio Ramos, quien acaba contrato el próximo mes de junio y no ha renovado. "Aquí hemos venido a hablar de otras cosas. Estamos en una situación muy mala. ¿No va a seguir? Yo no he dicho eso. De momento estamos viendo cómo cerramos esta temporada y luego veremos la que viene".

"Pueden pasar muchas cosas, pero primero tenemos que cerrar esta. Hay muchos jugadores que se han bajado el 10 por ciento, sin ir más lejos los que se fueron en invierno, Jovic y Odegaard. Hay gente que es solidaria con el club", ha sentenciado el presidente del Real Madrid.

