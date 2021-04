Florentino Pérez: “Se crea la Superliga Europea para salvar el fútbol”

Florentino Pérez ha visitado el plató de El Chiringuito después del anuncio de la creación de la Superliga Europea 24 horas antes. El presidente del Real Madrid y del nuevo torneo bromeó con Josep Pedrerol antes de comenzar a hablar sobre el nuevo proyecto.

El director de El Chiringuito le dijo que esta era la primera vez que pisaba el plató del programa de MEGA y Florentino Pérez le contestó en tono de broma que igual podría ser también la última: "Primera vez que vengo e igual la última". A partir de ahí comenzó a hablar sobre la Superliga.

El presidente del Real Madrid explicó que no se "ha montado nada", sino que los clubes más importantes de Inglaterra, Italia y España comenzaron a hablar para "dar una solución a una situación muy mala por la que está pasando el fútbol". "La ECA ha dicho que se han perdido 5.000 millones. Yo le puedo hablar del Real Madrid. En lugar de 800 de presupuesto, tuvimos 700 y esta temporada serán 600. Todos estamos pasando una situación muy mala", ha explicado.

El nuevo logo de la Superliga Europea

"Cuando no tienes ingresos más que los de la televisión, entiendes que rentabilizar los ingresos es hacer partidos más atractivos, que puedan ver los fans de todo el mundo. Así empezamos a trabajar. Entendimos que si en lugar de entre semana hacer la Champions League, hacíamos una Superliga de los grandes clubes, podríamos paliar las pérdidas que hemos tenido", ha continuado Florentino Pérez.

Amenazas de la UEFA

"El fútbol tiene que evolucionar como evoluciona la vida, las empresas o las personas. Las redes sociales también han cambiado la forma de relacionarse y entenderse, y el fútbol también tiene que evolucionar. ¿Qué ha pasado ahora? El fútbol ha perdido interés. Algo hay que hacer y la pandemia nos ha dicho que había que hacerlo con urgencia. El fútbol es global, no hay ningún deporte tan global como este. Los doce clubes tenemos fans en todo el mundo".

Pérdida de interés

"Primero habría que hacer un análisis de por qué los jóvenes, de 16 a 24, ya no tienen interés en el fútbol. Hay muchos partidos de escasa calidad y no les interesa tanto. Tienen otras plataformas donde entretenerse y uno se tiene que adaptar. Un grupo de clubes entendemos que tenemos que cambiar algo para hacer este deporte más atractivo a nivel mundial. Y se nos ocurrió a todos, sí a todos. También pasó en el año 50 con Santiago Bernabéu y la creación de la Copa de Europa. Paso exactamente lo mismo con los organismos. Pero tenemos que crear interés y se genera con grandes partidos. Yo no soy dueño del Real Madrid, el Real Madrid es de los socios, pero hacemos esto para salvar el fútbol".

No discrimina

"Es un torneo que genera más dinero, no para ricos. Un Real Madrid - Manchester United o Milan es más atractivo que uno entre el United y un equipo con clubes más modestos de Europa".

Todos ganan

"El tema es el siguiente: vas a las televisiones y es lo que pagan. Nosotros y los grandes, todos tenemos fans en todo el mundo. Esto es una pirámide, si los de arriba tenemos dinero esto fluye para abajo, podemos comprar jugadores, ser solidarios...".

Opciones para todos

"¿Qué ganan ahora con la Champions? También aquí se va a poder acceder. 15 son los que generan valor a las televisiones y cinco vendrán por méritos deportivos. Puede venir cualquiera. No es una liga cerrada. No es verdad y nunca hemos pensado en una liga cerrada. Creemos en el mérito de los equipos y en que luchen para jugar una competición como esta. Una vez que llega el dinero, nosotros somos solidarios. En la Champions, la UEFA gana 120 millones y nosotros vamos a dar 400 para esos clubes modestos. Esto lo hacemos para salvar el fútbol en general".

¿Cuándo empieza la Superliga?

"La idea es empezar lo antes que se pueda. Nosotros en el comunicado decimos que vamos a hablar con la UEFA y con la FIFA. Tendremos que hablar, por ejemplo, para cómo se accederá por méritos deportivos. No entiendo por qué hay gente que se ha enfadado".

La nueva Champions

"La UEFA estaba hablando de otro formato que, con todo el respeto, yo no lo he entendido. No produce los ingresos necesarios para salvar el fútbol. Cuando yo hablo de salvar al fútbol, hablo de salvar a todos. Nosotros lo hemos heredado de Santiago Bernabéu, también entonces se opuso la UEFA, y salvó el fútbol. La situación es muy dramática".

Ceferin reitera la amenaza de UEFA: "Quien juegue la Superliga Europea, no volverá con su selección"

Palabras de Ceferin

"La UEFA es un monopolio y debería ser más transparente, debería saber por qué dicen todas estas cosas. Nosotros queremos salvar el fútbol. Yo llegué al Real Madrid en el año 2000 para salvar al club y yo, personalmente y sin ningún interés, puse 145 millones para salvar. Los jugadores no cobraban siquiera".

Salvar el fútbol

"Nosotros en un comunicado decimos que queremos salvar el fútbol y que vamos a hablar con la UEFA y con la FIFA".

Amenazas de la UEFA

"Los jugadores pueden estar tranquilos porque eso no va a pasar -no jugar con las selecciones-. La UEFA debe ser transparente. No tiene una buena imagen a lo largo de su historia. Hemos hecho un comunicado para hablar con ellos y veremos qué pasa. Ellos han hecho un formato y no va a funcionar, nadie lo entiende. Y dicen que va a empezar en el 2024. En el 2024 estamos 'muertos', que hay clubes que han perdido miles de millones. Son las amenazas de alguien que confunde un monopolio con la propiedad. No se puede amenazar, hay que dialogar. Creemos que este formato salvará el fútbol".

¿El Madrid, fuera de la Champions?

"No, seguro. Ni al Madrid ni al City ni a ninguno. Seguro. Completamente seguro. ¿De La Liga? Tampoco, nada, nada. Tebas también tiene que ser trasparente. La UEFA también y creo que esto se ha acabado. Todo el mundo tiene derecho a saber qué pasa. El fútbol está a punto de arruinarse y no solo los grandes, todos. El fútbol es una pirámide".

Declaraciones de Tebas

"Yo nunca he ido a un bar porque soy abstemio. Eso no se puede decir, estamos hablando de una cosa muy seria. El fútbol tiene 4.000 millones de aficionados en el fútbol. Tienen que tener respeto con las personas, nosotros solo hemos querido colaborar para salvar el fútbol en un momento como este. Un equipo ha perdido 250 millones, otros 180... Lo que hay que hacer es ordenarlo y nosotros nos ofrecemos a hacerlo. Hay gente que se cree que estas instituciones son suyas y no son suyas".

La Liga no perderá valor

"Pero cómo va a perder valor La Liga. Las ligas como hasta ahora, eso es lo que decimos. ¿A usted le gusta el baloncesto? En el baloncesto jugamos la ACB y luego hacemos una competición como esta, que es la Euroliga. Al principio sí que hubo dificultades. Pero se puede convivir perfectamente. Si hay una competición entre semana como es ahora la Champions y nosotros creemos que hay otra mejor que es la Superliga, por qué no. ¿Pero por qué va a ser La Liga peor por esto?".

Competición atractiva

"La Premier es una institución que está arraigada. Si hay clubes más fuertes, son todos más fuertes. Le digo una cosa, el fútbol, en este momento, ha bajado su atractivo entre los jóvenes. Eso es seguro. Y queremos crear una competición atractiva, que el fútbol sea entretenido y cuánto más grandes sean los partidos, más atractivo será el fútbol. La Champions es atractiva a partir de cuartos. A todos nos toca jugar contra equipos más modestos, pero si lo hacemos durante toda la temporada, eso es imbatible. Luego tendremos el dinero y lo repartiremos. El fútbol es solidaridad y valores".

Han dicho que es una liga para los ricos y no es verdad Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y la Superliga

¿Ha sido el PSG invitado?

"De momento no les hemos invitado. Hemos cerrado los doce que somos, podemos ser quinte con los dos alemanes también. Y luego los cinco invitados. Alguien ha dicho que íbamos a acabar con las ligas. Nadie con sentido común puede pensar en que se puede acabar con la Premier. Haremos algo para que los méritos de todos puedan estar ahí. Pero lo que da dinero son los quince fijos que juegan entre ellos toda la semana. Esto es el mayor espectáculo del mundo. No hay ningún deporte que tenga 4.000 millones de personas que estén pendientes y que la mayoría se reduce a unos pocos equipos".

Insultos de Ceferin a Agnelli

"La UEFA no puede insultar como ha insultado a un compañero nuestro -se refiere a Agnelli-. Me parece impresentable, yo no se lo diría nunca a nadie y menos en público. Yo creo que esto hay que cambiarlo. La UEFA tiene que ser de otra manera, no queremos un presidente que insulte a un presidente de un gran club. El fútbol tiene que cambiar. Todos tenemos que cambiar a mejor. Estamos en una Europa democrática y estas cosas no se pueden decir por el bien de la sociedad y del fútbol. Estoy aquí para mejorar al Real Madrid y el fútbol y creo que esto es algo que tenemos que hacer para mejorar. Puedo decir que según están los ingresos de la Champions ahora, morimos todos. Grandes, medianos y pequeños. Si sigue así, en el 2024 estamos todos muertos".

Se han dicho muchas mentiras

"Lo que han dicho no es verdad. Han dicho que es una liga para los ricos y no es verdad, es una liga para salvar el fútbol basada en la solidaridad. Pero si a usted le dicen que los ricos serán más ricos y los pobres más pobres, pues claro que se pensará esto. Vamos a explicarlo todos, que vamos a salvar el fútbol y vamos a ser solidarios porque si no va a desaparecer el fútbol. Y esto no lo vamos a consentir. Es la posibilidad para salvar el fútbol, para salvar a los grandes, medianos y pequeños. Nosotros nos debemos a las 4.000 millones de personas en el mundo que aman el fútbol. A Boris Johnson le han contado que la Premier va a desaparecer y esto no es verdad. Esto va a favor del fútbol".

¿De qué ligas podrían jugar la Superliga?

"De momento no hemos hablado de qué criterios vamos a emplear, pero se va a basar en el mérito deportivo. El comunicado que hemos hecho es perfecto. La Superliga no es cerrada".

El Real Madrid y la Champions

"No empezaremos de cero porque nosotros también sumamos las Copas de Europa a la Champions. Nosotros vamos a intentar siempre líderes en cualquier competición. La vida cambia, es lo que quiero que se entienda. Esto no es lo mismo que hace diez años. Vienen generaciones nuevas y el fútbol tiene que dar respuestas. Si seguimos así... y con este formato de 2024, es una cosa absurda".

No pueden expulsarlos de la Champions 2020/2021

"No va a pasar. La ley nos protege. Es imposible legalmente".

¿No se convertirá en monótona?

"Son partidos que generan más atractivo que dos equipos de desconocidos, que se tiren los 4.000 millones de personas a ver un partido entre dos desconocidos. Yo si quiero una camiseta, la pago. Si voy a un restaurante, pago. Yo trabajo en un club que trabaja para hacer más grande al fútbol. Nos estamos jugando el futuro del fútbol, pero hay personas que no quieren perder sus privilegios. Se han perdido 5.000 millones, esto está al borde de la ruina y tenemos que salvarlo. El fútbol es una unidad, cada uno con lo que representa. Está en caída libre en este momento".

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, hablando sobre un atril EFE

¿Habrá VAR?

"¿El que dice Tebas o cuál? Pues claro que habrá VAR y lo mejoraremos. Vamos a trabajar para mejorar el fútbol y que siga adelante otros 100 años más".

¿Le costó a Laporta sumarse al proyecto?

"No, cuando conoció el proyecto no. El Barça está pasando una situación complicada y Laporta entendió todo cuando le presentamos el proyecto y no le costó nada tomar la decisión. No es que vaya a salvar al Barcelona, es que va a salvar a todos. El fútbol está pasando una situación muy delicada y si no hacemos algo, no va a durar mucho. Si las futuras generaciones no tienen interés en el fútbol, pues estamos listos".

¿Tienen miedo los jugadores a las amenazas?

"Ni tienen miedo ni me han preguntado, al menos a mí. ¿Seguir cediendo a los jugadores en el parón? Hay que cambiar muchas cosas. Hay gente que no sabe ni cómo se llaman algunas competiciones o cómo son. La vida cambia y todos tenemos que cambiar. Igual yo me quedo viejo, pero el fútbol como está no puede seguir".

¿Por qué ahora?

"Llevamos trabajando mucho tiempo. Más de dos años. El fútbol ahora está en una situación complicada. La pandemia nos ha dado la puntilla. Nosotros en el Real Madrid estamos haciendo muchos esfuerzos, estamos hablando con los jugadores, hemos vendido jugadores que igual no hubiésemos vendido, los ejecutivos también nos hemos bajado el salario. Son muchas cosas. ¿Por qué ahora? Lo llevamos hablando mucho tiempo y estamos hablando de clubes que no son cualquiera. Cuando hemos salido es porque teníamos la seguridad de que estábamos haciéndolo bien. Firmamos todos el sábado, es algo vinculante y estamos contentos de haberlo hecho. Vamos a negociar juntos y vamos a hacerlo todos juntos".

Reticencias en Barcelona porque sea el presidente

"Yo mañana dejo mi puesto a Laporta. Cualquiera lo haría igual que yo porque esto se hace siguiendo motivos profesionales, como creo que se debería hacer todo en este mundo".

¿Qué les dice a los clubes modestos?

"Para ellos es mejor porque para su supervivencia a todos nos tiene que ir bien. Tampoco podría durar que los pequeños ganasen mucho y el Barcelona muy poco. Si en Inglaterra perdiesen estos equipos mucho dinero y los otros 14 ganasen mucho no se sostendría. Para el Real Madrid, por ejemplo, los derechos de televisión representan el 20 o el 25 por ciento. Para los pequeños más de la mitad de sus ingresos. Por eso hablamos de solidaridad. Del fútbol forman parte equipos de diferentes tamaños".

Los jóvenes y el cambio

"Dicen que los partidos se les hace muy largo. Desde que se fundó el Real Madrid en el año 1902, mira si no ha pasado el tiempo. Igual pasa en política cuando hay un político joven que dice cosas distintas. El mundo cambia y el fútbol tiene que cambiar. Si los jóvenes dicen que no aguantan un partido entero es porque ese partido no tiene interés. Y yo creo que si los partidos tienen interés, esto ayudará a todos".

Transparencia salarial

"Yo sé lo que gana LeBron James, porque hacen públicos los salarios y no sé lo que gana el presidente de la UEFA. Nosotros, en el Real Madrid, nos hemos bajado el sueldo. En mi empresa también. Y yo creo que ni en LaLiga ni en la UEFA se lo han bajado. Por qué sé lo que gana LeBron James y no lo que ganan en LaLiga o en la UEFA, necesitamos transparencia. Es verdad que la pandemia nos ha acelerado todo y decir esto es transparencia".

Todos quieren cambiar algo porque en la situación que estamos, morimos Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y la Superliga

Masa salarial

"En este proyecto está fijado el 55 por ciento. Los ingresos van bajando, ahora tenemos problemas con los patrocinios porque las empresas también están pasando momentos complicados y nosotros tenemos que ser solidarios con eso. Hay gente que puede pensar que no pasa nada y yo tengo que hacer un ejercicio de pedagogía para enseñar esto. En la NBA se sabe cuánto ganan todos y no hay ningún problema, por qué no aquí. La transparencia es lo que hace que no haya problemas".

¿No es excluyente?

"Pueden competir para ocupar uno de esos cinco puestos libres. Pero que no solo hay que hablar de los españoles, hay que hablar también del resto de países. La UEFA tiene que entender que el fútbol ha cambiado en Europa y que hay países que quieren cambiar las cosas, igual que los nórdicos quieren hacer una liga junta o Bélgica y Luxemburgo... o los de los Balcanes. Todos quieren cambiar algo porque en la situación que estamos, morimos. Y no es solo económico, es solo deportivo. ¿Quedarse sin interés en abril? Eso ha pasado toda la vida. Es algo de demagogia, porque algunos clubes en abril ya saben que no tienen nada en juego ahora. Nos ha pasado también en el Real Madrid. Igual se crea una segunda liga con opciones para entrar a la primera, no se sabe. Pero todo el mundo no puede estar. Habría equipos que deberían jugar o una segunda liga o una Champions diferente".

Acabar con los privilegios

"Que opine la gente, pero si hay personas que tienen privilegios, hay que acabar con ellos".

¿Ruptura con la UEFA?

"Nosotros vamos a trabajar y a dialogar para no romper con nadie. Si llegamos a un acuerdo, lo haríamos ya en agosto. Podríamos esperar un año, otra cosa es si la negativa es para siempre. Siempre que no se quiere hacer algo, esto va de ricos y de pobres y la Superliga no va de esto. A lo mejor no lo podemos hacer, imagínese. Pero vamos a intentarlo. Todo lo que he intentado en el fútbol no me ha salido. Pero esto lo hacemos por el bien del fútbol. El fútbol está en peligro y yo estoy trabajando con el resto de los equipos para salvarlo, no para ganar más dinero. Por lo menos ahora, no lo vamos a hacer como sea".

Derechos televisivos

"Seguro que habrá muchos y no será un problema encontrar a alguien si comenzamos ya en agosto".

Partidos atractivos cada semana

"No vamos a ver todos los días un partido, vamos a ver partidos cada semana que interesan a los 4.000 millones aficionados del fútbol. Me llama la atención la maldad de algunos. También está el ministro que ha explicado muy bien que hay que dialogar. Yo lo que digo es que los grandes son los que producen más recursos y los que luego se encargarán, al tener dinero, de repartir y ser solidarios".

¿Fichar a Mbappé es así más fácil?

"Y yo pensando 'a ver si no me lo dice'. Pero hoy hemos venido a hablar de otra cosa. Yo voy con la mascarilla y creo que no me reconoce nadie y oigo 'Presi, ficha a Mbappé'. ¿Qué contestó? 'Tranquilo'. Está Mbappé y también hay otros grandes jugadores. Hay que recuperar la ilusión y no es fácil con la situación que hay, pero estoy trabajando en ello".

Mbappé no quiere renovar

"No sé, no he hablado con él. Al menos hoy -risas-. No, no, no he hablado con él desde hace años. Al principio lo hice. Yo solo puedo decir a los madridistas que trabajo para lo mejor del club y que hago todo lo posible para mejorar. En el 2000 también estábamos en una situación complicada y lo arreglé, a ver si lo puedo arreglar así también".

Kylian Mbappé, en un partido del PSG durante la temporada 2020/2021 Reuters

Haaland y Mbappé vs. Messi y Cristiano

"Messi y Cristiano es una cosa histórica, es muy difícil volver a verlo. Cristiano no volverá al Madrid, tiene contrato con la Juventus. Yo le quiero mucho, nos ha dado mucho, pero no tiene sentido.

Sergio Ramos

"Me voy -risas-. Aquí hemos venido a hablar de otras cosas. Estamos en una situación muy mala. ¿No va a seguir? Yo no he dicho eso. De momento estamos viendo cómo cerramos esta temporada y luego veremos la que viene. Pueden pasar muchas cosas, pero primero tenemos que cerrar esta. Hay muchos jugadores que se han bajado el 10 por ciento, sin ir más lejos los que se fueron en invierno, Jovic y Odegaard. Hay gente que es solidaria con el club".

Nuevo Santiago Bernabéu

"Su ubicación nos permite utilizarlo para muchas otras cosas que nos permitirá tener mayores ingresos. Está en el centro de Madrid y está conectado con el aeropuerto. Estará acabado a mediados del año que viene o a finales".

Vinicius no se vende

"No. Ni se vende ni se toca".

Zidane

"El mejor entrenador que hemos tenido. Una leyenda.Tiene una personalidad parecia a la mía, que no aguanta mucho las ruedas de prensa. Hay algunos muy pesados. Muuuy pesados. Contrato en vigor tiene".

Mourinho

"Nos elevó la competitividad. Desde entonces, de las últimas once Champions hemos llegado a nueve semifinales. El nos metió ese gen competitivo y siempre lo recordaré. Ahora parece algo normal, pero antes no llegábamos".

¿Continuidad de Messi?

"No lo sé. Pero es bueno. Cuando jugamos El Clásico se paraliza el mundo. Es un lujo que solo le tenemos aquí. Cuando se juega el Manchester United - Manchester City no pasa eso".

¿Ampliación del museo?

"Ya lo hemos ampliado".

Ciudad Real Madrid

"No hay nada más bonito en el mundo. Todos los que la visitan dicen lo mismo 'no he visto cosa igual'".

¿Es posible ganar La Liga?

"Vamos a ver. Hemos tenido mala suerte y hay muchos partidos. Están muy cansados y ayer un partido en el que no teníamos jugadores. ¿Las líneas del VAR? Es algo que nunca he comentado, podría contestar en una asamblea con los socios, en una cosa entre nosotros".

