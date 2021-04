El anuncio de la creación de la Superliga ha sacudido los cimientos del fútbol. Este lunes amanecía con una nueva competición formada por los mejores clubes de Europa y que ha puesto en jaque a la UEFA. El máximo organismo continental ha contestado con una amenaza a los jugadores que disputen la futura Superliga, entre otras muchas a los clubes, y es que prohibiría a estos futbolistas disputar las Eurocopas y los Mundiales.

Mediapro tiene los derechos, precisamente, del Mundial de Catar en 2022 y, además, es la agencia de venta internacional de los derechos de LaLiga. Por ello, EL ESPAÑOL entrevista a Jaume Roures, socio fundador de Mediapro, para conocer su opinión sobre la Superliga, las amenazas de la UEFA y para que explique cómo le ha sentado el cambio de opinión de Joan Laporta entre otros muchos temas.

Roures no cree en la Superliga y de hecho asegura que no está interesado en los derechos televisivos. Ve imposible que una nueva competición esté lista para el mes de agosto y aboga por una solución transitoria con una nueva Champions, como la propuesta por la UEFA, y en la que se pueda volver a negociar el reparto económico por parte de los clubes.

Entrevista a Jaume Roures: "No es Superliga, es el Torneo de las 3 Naciones"

¿Qué opina de la creación de la Superliga?

Más que Superliga lo podríamos llamar el Torneo de las 3 naciones, que es lo que hay de momento. Se forzó esa comunicación porque la UEFA aprobaba la remodelación de la Champions este lunes. Lo que no explican los clubes es qué competición es, qué calendario tiene, cómo está financiada y cuál es su futuro porque la Champions está vendida hasta 2024 en todo el mundo.

Eso le iba a preguntar, ¿qué sucedería con esos derechos de la Champions ya vendidos en caso de que saliera la Superliga?

En caso de que saliera, cosa que yo dudo, habría dos competiciones. No creo que se pueda materializar. Los números que salen no los veo. La Champions actual ya ingresa más de 3.500 millones y ellos dicen que van a ingresar 4.000. La diferencia puede ser que la UEFA se queda un porcentaje para el fondo de solidaridad, pero entonces ellos como no quieren aparecer como muy ricachones dicen que van a dar un fondo de solidaridad a largo plazo. No hay una diferencia cualitativa con la situación actual.

Hablan de repartirse los fundadores 3.500 millones para infraestructuras, pero ya existen no es como la Euroliga como al principio con los pabellones. No se sabe bien qué quiere decir esto. Pero después se ve que hay que devolverlos durante 23 años y vas a pagar 6.000 y pico. Es un préstamo. No existe una base de una financiación real y variable para esa Superliga. Con la pandemia las televisiones y los patrocinadores no van a pagar más, están pagando menos.

¿No se cree las cifras publicadas?

Es que lo que dicen es que se va a ingresar 4.000 millones. Es que ya se ingresa 3.500 millones en la Champions. ¿Estamos creando un cisma por 200 millones por temporada para repartir entre 20 clubes? Es un sinsentido. Ninguna plataforma o televisión nos ha dicho que hayan tenido una reunión con la Superliga. Dicen que van a empezar en agosto y no hay televisión ni patrocinadores. ¿Qué árbitros habrá? ¿Habrá VAR?

No me interesan los derechos de la Superliga

Pero pongamos que la Superliga sale adelante, Sr. Roures. Mediapro, que siempre ha estado en los grandes eventos deportivos y del fútbol en particular, ¿no estaría interesada en los derechos?

Primero, estoy convencido de que no puede salir. Y segundo, no me interesa. Las televisiones tendrían que romper los contratos que tienen, esto no se hace en cuatro días. ¿De dónde va a salir ese dinero de más? Las televisiones no van a pagar más a las Ligas si se gastan 1.000 o 1.500 millones en la Superliga. Las Ligas quedarían afectadas. La Premier y LaLiga tenían que sacar sus concursos en el último trimestre de este año. Dos, ¿esa nueva fórmula llevaría más abonados a las televisiones? No. Nadie se va a abonar por la Superliga si no estaba ya con la Champions. Si Movistar tiene que pagar 180 millones más, son millones de abonados. No va a haber más, tendría que cobrar más a los que ya tiene.

No es por hacer abogado de la otra parte, ¿pero no da más pinchazos y abonados un Real Madrid - Liverpool un sábado que un Getafe - Real Madrid?

No, no, pero ellos dicen en el comunicado que van a jugar martes, miércoles y jueves. Lo de jugar los fines de semana ya lo intentaron. Pero aunque jugaran en sábado no va a haber más abonados que los que vieron el Getafe - Real Madrid de ayer que, por cierto, fueron un millón. Pero no va a haber un millón y medio.

Estará conmigo en que la Superliga es más un órdago a la UEFA que a las propias ligas nacionales. Ningún club ha dicho que quiera dejar de jugar su liga. Lo que quieren cambiar es la Champions por la Superliga.

La primera cosa es de dónde sale el dinero. Pues saldrá de las ligas, no va a haber generación de riqueza nueva. No va a haber más abonados. No van a aparecer medio millón de abonados de la nada.

¿Usted entiende las quejas de los clubes grandes con la UEFA y del reparto que hace? O sea, ¿se pone en la piel de los clubes?

Con perdón, no son quejas ciertas. En la UEFA se queja el 25%, pues negocia sobre ese porcentaje que es el fondo de la solidaridad. Los de Superliga dicen que lo van a mantener, pues por un 10 u 11% es una negociación que no puede llevar a un cisma. No tiene ninguna lógica económica.

No es momento de amenazas, otra cosa es que haya cabreo

Quiero preguntarle por una amenaza que ha hecho la UEFA y que afecta a competiciones de las que Mediapro tiene derechos adquiridos. Los jugadores que estén la Superliga no podrán jugar Eurocopas, Mundiales ni con sus selecciones, según la UEFA.

No estamos en el momento de las amenazas, otra cosa es que haya mucho cabreo y que las cosas se disparen por la nocturnidad y alevosía de la Superliga. El primer tema no son los jugadores, son los equipos. Durante los últimos meses, por no decir años, la UEFA, las Ligas y la ECA han estado rigiendo el fútbol europeo. Y en un fin de semana...

Además, ¿por qué solo se presentan 12? ¿Por qué estamos hablando solo de tres países? Por eso decía lo del tres naciones. ¿Por qué hay seis ingleses? ¿Tiene el Tottenham más méritos que el Sevilla?

Pero tendrá más mercado...

O no. La mitad de los ingleses no están clasificados para jugar la Champions el año que viene. ¿El Arsenal tiene más méritos que el Bayern o el Dortmund? ¿Cualquiera de esos tiene más méritos que el Ajax que ha ganado cuatro Copas de Europa y ha implementado un modelo de fútbol?

Pero a usted que le da más telespectadores, ¿un Real Madrid - Arsenal o un Real Madrid - Ajax?

Me interesa más un Real Madrid - Sevilla o un Real Madrid - Betis. A mí un Real Madrid - Arsenal no me interesa nada. ¿Qué méritos tienen el Tottenham o el Arsenal? Ninguno. Estas cosas echan al Sevilla de la Champions.

Le quería preguntar por el cambio de opinión de Laporta. En campaña fue crítico con la Superliga y ahora, ya como presidente, ha firmado como uno de los clubes fundadores de la Superliga.

Lo que recuerdo de Laporta en campaña no es que cargara. Dijo que quería mirarse la documentación y que veía la Superliga como un elemento de presión para la UEFA. Bueno, pues se ha mirado la documentación y ha firmado. Pero esto no es un plan A, es un plan B. Yo creo que se equivoca porque no es cierto que haya más dinero.

Y lo del control financiero... Si se creara esta Superliga sería una lucha a muerte por fichar a Mbappé. Nadie se lo cree. Los primeros que van a poner millones encima de la mesa son el Real Madrid y el Barcelona.

El Barcelona aliviaría su situación económica eso sí...

El Barcelona está así por fichar sin ton ni son y por hacer contratos de larga duración por muchos millones. Esto no va a cambiar porque tengan más millones. Te pongo el ejemplo de Mbappé, esto será una batalla descarnada. Nadie se cree que bajará sus expectativas o que el PSG lo va a regalar.

Laporta no me ha traicionado, pero creo que se equivoca

¿Se ha sentido traicionado por Laporta al firmar la adhesión a la Superliga?

No, no. Conozco su posición y él conoce la mía. Yo soy un demócrata. Creo que se equivoca, pero seguiremos discutiendo.

Hágame usted un poco de vidente o deme su opinión de cómo estará el fútbol en tres meses o cuál será la solución a todo.

La solución transitoria, no sé para cuántos años, era la que planteaba la UEFA ampliando la Champions y mejorarla. Luego hay una discusión sobre el reparto, si es el 25% o si es el 15%. Pero eso es una discusión normal. Lo que te garantizo es que la Superliga no va a estar lista y operativa en tres meses.

¿Puede existir LaLiga sin Real Madrid, Barcelona y Atlético?

La pregunta es al revés. ¿Pueden existir sin la competición? El Real Madrid y el Barça generan la mayoría de la audiencia, pero porque juegan contra alguien y porque los seguidores existen.

Este modelo se parece al de la Euroliga.

El Real Madrid y el Barcelona solo han ganado dos ediciones cada uno desde que cambió. Los ingresos de la Euroliga no son para echar cohetes y las ligas nacionales han bajado. Los 16 años que ni Madrid ni Barça han ganado... Ese Real Madrid - Liverpool tiene interés si te estás jugando algo, el peso y la atención disminuyen.

A mí la Euroliga me parece un éxito.

La ACB ha desparecido prácticamente. El baloncesto está ahora mucho más abajo que el fútbol. El Barcelona ingresa un millón y medio de la Euroliga y el Real Madrid debe ingresar poco más o menos. Estamos hablando de ridiculeces.

Mediapro apostó muy fuerte por el fútbol femenino hace casi 10 años cuando nadie le hacía caso. ¿Con la profesionalización de la competición cómo cree que va a quedar el tema de los derechos audiovisuales?

La profesionalización es una gran noticia. Si el fútbol femenino necesita consolidarse pasa por tener una liga profesional. Irene Lozano demostró una gran valentía en ese impulso. Esto también puede generar más recursos si se trabaja bien, no es solo cuestión de poner el título.

Cuando empezamos, de las primeras demandas que hicimos es que las chicas pudieran jugar en campos decentes. La profesionalización debe llevarse a todos los niveles. El convenio existe porque nosotros pusimos dinero para que las jugadoras pudieran cobrar 16.000 euros. Yo no me encontré la Federación ni al CSD poniendo dinero para que las jugadoras pudieran cobrar. Espero que se centralicen los derechos y que se trabaje profesionalmente y ahí estaremos nosotros tal y como lo hemos hecho siempre.

GOL es un canal de referencia en el fútbol

Para terminar, ¿cómo valora las audiencias de GOL? ¿Está contento? Se ha convertido en una referencia con los resúmenes, los partidos en abierto, los análisis... Este domingo sin ir más lejos ha logrado un 1,7% de share.

Valoro las audiencias y el trabajo que hacemos muy bien, pero la pandemia se nos ha llevado la publicidad. Antes no era para tirar cohetes y ahora sufrimos más. Hacemos una buena cadena de televisión. GOL es un canal de referencia en el fútbol, pero sufriendo por la publicidad.

Cuando empezamos, antes de la crisis de 2008, los ingresos de televisión eran 3.600 millones y se repartían proporcionalmente. Si tenías una cadena de un 1% te tocaban entre 34 y 38 millones. Cuando llegó la crisis esto desapareció y después se consolidó Mediaset y Atresmedia que con el 50% de la audiencia se llevan un 85% de la publicidad. Al final, queda solo por repartir un 15% para los pobres de la TDT.

Antes de la pandemia estábamos en 2.000 millones que ya no se repartían tan proporcionalmente y ahora estamos en unos 1.800 y ese dinero es muy difícil de recuperar. No llega el 1 de enero de 2022 todos estamos vacunados y regresa todo el dinero de la publicidad. Esto es un proceso, igual que no va a volver masivamente la gente a los estadios ni los turistas. No hay un día 1 de volver a la situación prepandemia.