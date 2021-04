El Gobierno Británico, contra la Superliga Europea: "Impediremos que suceda"

En Inglaterra continúan rechazando la idea de la Superliga Europea y eso que, precisamente, son los clubes ingleses los más numerosos entre los socios fundadores. Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Arsenal y Liverpool se han unido al proyecto desde el principio.

Sin embargo, tanto la Federación Inglesa como la Premier League y el Gobierno Británico se han mostrado contrarios a esta nueva competición. El ministro de Cultura británico ha hablado sobre el tema en el Parlamento. Oliver Dowden ha anunciado que tomarán las medidas necesarias para impedir que la Superliga Europea se lleve a cabo.

"El fútbol está en el ADN británico. Se inventó el deporte en UK, y se exportó alrededor del mundo, lleva más de un siglo en el corazón de la vida británica. Los clubes de fútbol no solo son negocios; ellos 'definen' sus propias comunidades", ha comenzado diciendo el ministro británico.

El nuevo logo de la Superliga Europea

"Junto con todos los miembros de esta Cámara, seguramente, yo estaba horrorizado al enterarme de un grupo reducido de clubes que querían formar una liga separatista europea. Estos seis clubes anunciaron la decisión sin consultar con las autoridades de fútbol o con el gobierno. Peor aún, lo hicieron sin dialogar con sus propios fans", ha continuado.

Espíritu del fútbol

Para el Gobierno Británico, el anuncio de la creación de la Superliga Europea "va contra el espíritu propio del fútbol". "Fue una propuesta sorda, pero los dueños de estos clubes no podrán haber ignorado el rugido de indignación desde todos las áreas de la comunidad de fútbol durante las últimas 24 horas", ha indicado Dowden.

El ministro se ha apoyado en un ejemplo: "Es un deporte donde un equipo como el Leicester City quede ascender desde League One (3ª) a coronarse campeón de la Premier League en menos de una década, para enfrentarse a los grandes clubes europeos en la Champions League".

"En su lugar, un puñado de dueños quieren crear un sistema cerrado de clubes a la cima del deporte. Una liga basada en riqueza y reconocimiento de marca, en lugar de méritos deportivos. No toleraremos que el fútbol sea despojado cobardemente de las cosas que lo hace el deporte más querido por millones alrededor del país", ha agregado.

Proteger el fútbol

"Al igual que el Gobierno no dudaría en tomar acciones cuando otros aspectos de nuestra vida nacional están bajo amenaza, tampoco dudaremos en proteger una de nuestras instituciones nacionales, el fútbol. Esto es primero el trabajo de las autoridades de fútbol, y hoy me he reunido con la Premier League, The FA y el presidente de UEFA. Las autoridades tienen reglas robustas para tratar estos asuntos, y entiendo que ya están mirando opciones para enfrentarse a esta situación", ha dicho.

Para finalizar mostrando su apoyo al cien por cien para las autoridades del fútbol. Pero también han asegurado qu eno dudarán: "Si ellos no pueden tomar medidas, nosotros -en nombre del Gobierno Británico- o haremos. Pondremos todas las opciones sobre la mesa para impedir que esto suceda. Estamos mirando todas las opciones, desde reforma gubernamental y derecho de competición, además de mirar mecanismos que permiten que el fútbol se organice en Reino Unido".

