"Espero que la UEFA prohíba jugar las semifinales a Real Madrid, Manchester City y Chelsea"

Continúan las reacciones al anuncio de la creación de la Superliga Europea. Uno de los más contundentes en mostrar su rechazo al nuevo formato es Jesper Moller. El presidente de la Federación Danesa y también miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA ha asegurado que se debería expulsar a Real Madrid, Manchester City y Chelsea de la Champions League de inmediato.

Real Madrid, Manchester City y Chelsea son tres de los cuatro semifinalistas de la presente edición de la máxima competición continental. El cuarto es el PSG, que continúa siendo vinculado con la Superliga Europea, pero del cual todavía no se ha confirmado su participación en el proyecto.

"Espero que la UEFA prohíba al Real Madrid, el Manchester City y el Chelsea jugar las semifinales de la Champions League de esta temporada. Los clubes deben irse y espero que eso suceda el viernes. Luego tendremos que averiguar cómo seguir", ha asegurado Moller en unas declaraciones recogidas por Reuters.

Logo de la UEFA Reuters

Sus declaraciones son llamativas porque es uno de las figuras fuertes dentro de la UEFA. La eliminación de estos tres clubes, los cuales son socios fundadores de la Superliga Europea, desencadenaría un auténtico terremoto en el fútbol al más alto nivel. Especulándose ya que podría pasar esta temporada en la Champions League.

Escenarios posibles

De momento, esto no son más que especulaciones, ya que según el artículo 4, sección 4.01 del reglamento UEFA de la Champions, el organismo defiende que para ser elegible en la competición, los clubes deben cumplir con el artículo 5, 'Integridad de la competición'. Aquí lo interesante es la fecha en la que se deben cumplir todos los requisitos, esta es el 3 de agosto de 2020.

Le Parisien ha consultado a Pierre Rondeau, economista deportivo, para conocer un caso anterior que se puede extrapolar: "En 2018, dos patinadores de velocidad fueron privados de un campeonato por haber participado en una competición privada. Ellos impugnaron esta decisión y el Tribunal Superior de Justicia Europeo falló en su favor: una federación no tiene derecho a privar a un atleta o a un equipo de cualquier competencia con tal pretexto. Cualquier deportista podría desafiarla. Como se plantó Bosman, podrían hacerlo Messi o Cristiano Ronaldo en este caso".

Amenaza UEFA

Antes de las declaraciones de Moller, Ceferin ya había dicho en rueda de prensa que no pasa nada si estos grandes clubes no juegan la Champions League, al tiempo que amenazaba a los futbolistas de estos equipos, asegurando que no podrán competir con sus selecciones nacionales en torneos oficiales.

Aleksander Ceferin, durante un evento de UEFA EFE

"Se puede jugar una Champions sin esos clubes. En Europa hay muchos equipos y muy buenos. La Champions se jugará, con o sin ellos", ha afirmado Ceferin. "Todos aquellos futbolistas que jueguen en esa competición, no lo podrán hacer con su selección", ha sentenciado el presidente de la UEFA.

[Más información - Ceferin reitera la amenaza de UEFA: "Quien juegue la Superliga Europea, no volverá con su selección"]