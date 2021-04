Mbappé: "¿Si mi reflexión sobre la renovación ha avanzado? No"

Kylian Mbappé volvió a ser decisivo para una nueva victoria del PSG. Los parisinos se llevaron los tres puntos ante el Saint-Étienne en el Parque de los Príncipes, tan solo unos días después de conseguir el billete para las semifinales de la Champions League frente al Bayern Múnich.

El delantero galo firmó dos goles en la eliminatoria frente al Bayern y un doblete ha sellado ante el Saint-Étienne este domingo. Victoria por 3-2 que llegó en el minuto 95, cuando Mauro Icardi marcó el tercer y definitivo gol del Paris Saint-Germain. Luego, en zona mixta, fue Mbappé el que volvió a acaparar todos los focos.

El internacional francés habló y fue preguntado por el estado de su renovación. Desde el PSG continúan trabajando para que acepte la oferta, después de haber dicho 'no' hasta en tres ocasiones. Aunque el delantero continúa sin tomar una decisión definitiva porque también tiene la vía abierta del Real Madrid.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG durante la temporada 2020/2021 Reuters

"¿Si mi reflexión respecto a la renovación ha avanzado? No, lo más importante ahora es ganar partidos", dijo Mbappé. El futbolista no quiere hablar de su renovación y sigue afirmando que no existe ningún avance pese a lo que digan desde el club. Su mente está en acabar la temporada consiguiendo el mayor número de títulos posible.

Análisis del partido

Después de responder sobre su renovación, el jugador siguió hablando sobre el duelo ante el Saint-Éttiene: "Nos metimos en un lío. Cuando ganamos dos a uno así, tenemos que mantener el marcador. No nos dimos por vencidos, queríamos ganar porque el campeonato es muy importante para nosotros, es un objetivo primordial".

"Sería el décimo título del club y queremos participar en la historia del club. Queremos ganar, somos competidores. La gente piensa que es fácil ganar. Este año hay pelea por el título y demuestra que no es fácil lo que hemos hecho en los últimos años. Queremos seguir haciéndolo. No hay secreto, hay que darlo todo y ganar cada partido", añadió Mbappé.

Futuro de Kylian

El '7' del PSG no trasladará su decisión hasta el final de la temporada 2020/2021. El conjunto de Mauricio Pochettino está en plena lucha en la Ligue-1, mientras que también sigue vivo en la Champions League, en la que se enfrentará por un puesto en la final al Manchester City de Pep Guardiola.

Mientras Mbappé se resiste, Al-Khelaifi le mandó un mensaje después del pase a semifinales, tanto a él como a Neymar: "Hemos invertido mucho en este club para ganar la Champions League y para competir todos los trofeos que hay en juego. Neymar y Kylian (Mbappé) no tienen excusas para irse".

Ahora queda por saber cómo se resolverá un culebrón que mantiene en vilo al mundo del fútbol. Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo y su salida del PSG puede marcar un antes y un después. Si el club parisino le pone en el mercado, el Real Madrid irá a por él para convertirle en el nuevo galáctico blanco.

[Más información: Al-Khelaifi confirma que Neymar se queda y amplía las dudas sobre el futuro de Mbappé]