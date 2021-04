Pochettino detalla los planes del PSG en el mercado: Mbappé, Neymar o Sergio Ramos

Mauricio Pochettino, entrenador del PSG y uno de los cuatro técnicos que ha conseguido meter a su equipo en semifinales de la Champions League, ha explicado cuáles son las intenciones del equipo francés en el mercado de fichajes. El técnico ha recalcado su intención de retener a estrellas como Mbappé y Neymar en el equipo, y no ha negado la opción de poder convencer a Sergio Ramos para incorporarle en verano.

Durante su entrevista en El Larguero de la Cadena SER, el argentino ha dado algunos de estos detalles. Sin mojarse demasiado, ha trasladado tanto su postura como la del club en un caso como el de Mbappé, que termina contrato en 2022 y que reconoció públicamente estar estudiando la opción de abandonar la entidad este verano. El francés, además, está a tiro del Real Madrid, lo que ha generado más rumores.

"Todo el tiempo que esté en el PSG me gustaría que estuviera conmigo. Pelearía con toda mi fuerza para que se quede. No me duele ver a otros jugadores en otros equipos, pero está claro que, después de tres meses compartiendo vestuario, te digo que tanto el club como yo pueda pelear, haré todo lo posible para que se quede con nosotros", ha afirmado Pochettino durante la conversación.

"Soy igual de optimista con que se quede Mbappé. Ambos -Neymar- tienen un compromiso enorme", ha querido zanjar el entrenador. "Para el club la prioridad es que jugadores con la calidad de Mbappé y Neymar se queden. No pensamos en otro plan sin estos jugadores. El club está haciendo todos los esfuerzos para que se queden tanto Neymar como Mbappé", ha destacado.

Ramos y el Madrid

Pochettino incluso ha hablado sobre Sergio Ramos. El camero acaba contrato este mismo verano y, tal y como informó EL BERNABÉU, no ha respondido a la última oferta realizada por el Real Madrid. Vinculado por ciertos medios con el PSG, el entrenador del equipo francés no ha negado ninguna operación: "No me gusta hablar de jugadores que no están en mi equipo. Hay muchos rumores y como cualquier club, el PSG trabaja para mejorar su equipo".

Ambos equipos podrían verse las caras en la final de la Champions League, pues tienen caminos diferentes en su pelea por el título continental. Pochettino, sobre ese posible duelo, ha indicado que el Real Madrid podría ser favorito porque "no es coincidencia tener tantos trofeos de esta magnitud". "Hay algo, una energía interna, de un club ganador. Tiene peso en el fútbol mundial", ha afirmado.

