El Borussia Dortmund fracasa y empuja a Haaland al traspaso

Erling Haaland va quedándose sin opciones. El delantero noruego acaba contrato en 2024, pero son varios equipos los que quieren hacerse con sus servicios este mismo verano. El Dortmund, consciente de la importancia de su estrella, viene negando la mayor en los últimos meses. Sin embargo, el fracaso en Champions League y el mal momento que viven en la Bundesliga empujan paulatinamente a Haaland al mercado de fichajes.

Y, en ese escenario, el Real Madrid es el gran favorito para hacerse con sus servicios. Tal y como viene informando EL BERNABÉU, el club merengue sueña con realizar tres operaciones de gran calibre este mismo verano. Haaland es una de las piezas para el puzle, mientras que Alaba y Mbappé completarían el trío de estrellas que Florentino Pérez y la directiva merengue quiere ver de blanco en apenas unos meses.

La idea siempre fue juntar a ambos delanteros, pero la crisis de la Covid-19 complicó la posibilidad de reunirles en el Real Madrid. Algo que, tras la negativa de Mbappé a renovar con el PSG y el precio impuesto por la entidad gala a su delantero, ha cambiado por completo. El Real Madrid no renuncia a ningún fichaje y tiene a tiro a las dos jóvenes perlas del fútbol continental. El éxito de sus incorporaciones está asegurado, tanto a nivel deportivo como económico, y es uno de los retos para este mismo mercado.

Haaland pelea un córner en el Dortmund - City Reuters

Las buenas relaciones que mantienen Real Madrid y Borussia, así como la última reunión que tuvieron representantes del jugador con José Ángel Sánchez, allana el camino del delantero centro hacia la capital española. Su cláusula de 75 millones de euros que se activaría en 2022, además, supondría un riesgo para los alemanes.

La negativa

El agente del jugador ha dejado claro en los últimos días que, pese a que el Dortmund se niega a dejarle marchar, la puerta sigue estando abierta. El entorno del jugador sabe que tiene una oportunidad de oro este verano y las ofertas que se están acumulando sobre la mesa así lo reflejan. Raiola, por ello, ha pasado al ataque.

"Puedo confirmar que estuve en Dortmund para mantener conversaciones. Michael Zorc nos dejó claro que el Borussia Dortmund no quiere vender a Erling este verano", reconoció el represente de Haaland. Sin embargo, los resultados y la economía mandan. Y el Dortmund no va bien en ninguna de las dos facetas. Porque, más allá de los pinchazos deportivos, el Dortmund aseguró recientemente que podrían sumar pérdidas económicas difíciles de afrontar. "Perderemos entre 80 y 90 millones en ingresos", confirmaron en el club.

El fracaso del Dortmund

El equipo germano no está cuajando una temporada muy regular. El Dortmund ha llegado lejos en Europa, pero no parece suficiente si el objetivo es demostrar a Haaland que puede conseguir éxitos en el equipo. El Borussia se ha quedado fuera en cuartos de final de la Champions y, además, perdiendo ante un City que no terminó de brillar y que también ha sido relacionado con Haaland. El noruego, casualmente, se quedó sin ver portería en toda la eliminatoria contra el equipo inglés.

Por si fuera poco, el Dortmund también está en un mal momento en la Bundesliga. Tras 28 partidos disputados, el equipo marcha en el límite de los puestos europeos y a siete puntos de la zona de Champions League. Es más, en caso de perder la próxima jornada, podrían caer a la sexta plaza si el Bayern Leverkusen suma tres puntos en su partido. Diez derrotas, más que cualquier equipo de los seis primeros clasificados, no dejan en buen lugar al conjunto entrenado por Edin Terzic.

El Dortmund, en resumen, pelea por retener a Haaland sin jugar Champions League y con opciones de quedarse fuera de dicha competición la temporada que viene. Con una mala situación en la Bundesliga y con alguna que otra crítica entre la afición por la falta de concreción del propio Haaland.

