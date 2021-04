En Alemania explican por qué el Dortmund no pondrá problemas a la salida de Haaland

El futuro de Erling Haaland sigue dando que hablar. El Borussia Dortmund sigue enrocado en que no quiere dejar salir a su gran estrella, tal y como lo han hecho público tanto su director deportivo, Michael Zorc, como su CEO, Hans-Joachim Watzke, en las últimas horas. Así se lo dejaron claro a Mino Raiola durante la reunión que tuvieron antes de que este y el padre del noruego hicieran su gira por España e Inglaterra para conocer los intereses de algunos clubes por su jugador.

Pero tanto al Dortmund como a Raiola le interesa que la relación entre las partes sea buena. Hay más intereses que superan a la 'operación Haaland', o que pueden ser consecuencia de este movimiento. La decisión final la tomará el noruego. Si decide que quiere salir este verano, el equipo alemán le pondrá un precio que, en principio, doblará la cantidad que marca la famosa cláusula de 75 millones que se activará a partir de 2022.

Si es así y alguien paga el precio que marque el equipo germano, estos ya están pensando en el futuro. Aunque tienen una gran apuesta con Youssoufa Moukoko, el adolescente que ha debutado esta temporada y que jugaría en la posición de Haaland, también tienen un objetivo de mercado. Este miércoles informa Sports Bild que el Dortmund sigue de cerca a Donyell Malen, delantero neerlandés de 22 años que juega en el PSV Eindhoven.

Donyell Malen, jugando con la selección de Países Bajos REUTERS

La coincidencia es que el neerlandés también tiene como agente a Raiola. Este jugador también tiene contrato con el PSV hasta 2024, como Haaland en el Dortmund. En su caso, su valor de mercado es de 30 millones de euros y podría salir por una cifra similar este verano en busca de más repercusión. Los hilos del súper agente italiano llegan hasta este caso, lo que hace que el Dortmund quiera ir con pies de plomo en la 'operación Haaland'.

Buena relación

Watzke lo reflejaba este miércoles con sus palabras en la BBC: "Mino es un tipo especial. Quiere hacer el mejor trato para su jugador. Ese es su trabajo. Conozco muy bien a Mino. Mino me conoce muy bien. No tenemos problemas. Todos saben lo que el otro quiere hacer". El mismo Raiola también lo hacía en sus palabras en Sport1: "No hay guerra entre nosotros y el BVB, absolutamente no. La relación con Zorc, Hans-Joachim Watzke y Kehl sigue siendo buena".

No cabe duda de que el pacto de no agresión está encima de la mesa. A los alemanes no les gustó nada el espectáculo televisado de Raiola paseándose por España en busca de las sensaciones de Real Madrid y Barça. En cualquier caso, saben las formas de comportarse del italiano, son un pago extra cuando se negocia con él y harán todo lo posible para que su jugador permanezca en la entidad. Si no lo consiguen, el futuro volverá a reencontrarles con este representante.

