El entrenador del Dortmund habla sobre Haaland y su deseo de salir

El Borussia Dortmund todavía sueña con alcanzar las semis de la Champions League tras caer 2-1 en la ida de la eliminatoria contra el Manchester City. Para ello, se agarra a la figura de Erling Haaland, a quien los rumores sobre su futuro rodean sí y día también. Sobre ello fue preguntado este martes en rueda de prensa su técnico Edin Terzic.

A Terzic le preguntaron sobre el precio que pondría a Haaland ante una posible venta el próximo verano. El entrenador alemán rehuyó la pregunta: "Como entrenador, tengo que sacar lo mejor de él, ese es mi trabajo. No es mi trabajo ponerle precio. Tengo que sacar lo mejor del equipo y quiero pasar al siguiente redondo".

Además, fue preguntado sobre si los rumores podrían estar afectando a Haaland e, incluso, su relación con el equipo: "No noto nada y ni siquiera fue un problema para nosotros. Estaba muy feliz de volver de la selección. Estaba feliz de ver todas las caras y ellos estaban felices de verlo".

Erling Haaland, durante un partido con el Borussia Dortmund REUTERS

Y pese a pasar por un 'mal' momento goleador -seis partidos sin marcar entre Noruega y el Dortmund-, Terzic reivindicó a su delantero antes de una cita tan importante: "Lo hizo muy bien al final -en el partido contra el Stuttgart-. Es conocido por hacer buenas carreras en profundidad, pero también nos dio unos segundos de posesión. Aseguró bien el balón, es una parte muy importante de nuestro equipo", dijo.

Las palabras de Terzic llegan un día después de que Mino Raiola, agente del jugador, volviera a hablar de Haaland: "El Dortmund me ha dejado claro que no va a venderlo este verano", afirmó Raiola en Sport1. "No soy de la misma opinión, pero lo respeto", añadiendo que "no hay una guerra" entre Raiola y Haaland y el club alemán.

Haaland, contra el City

Haaland es la opción de un Borussia de Dortmund que no salió muerto de Mánchester y que pone en riesgo el proyecto de recuperar la Champions League para Pep Guardiola.

Los alemanes llegan a la vuelta conscientes del favoritismo del City, aunque con cierto optimismo por el buen partido realizado en la ida, pese a la derrota por 2-1, encajada en los minutos finales del compromiso.

En general, en esta temporada el Dortmund ha mostrado mejor cara en sus partidos de la Champions que en los compromisos de la Bundesliga y eso es algo que también alimenta las ilusiones de los dirigidos por Edin Terzic.

En la parte negativa, el Dortmund tiene la baja de Jadon Sancho que todavía no está a punto después de una larga lesión.

[Más información: Raiola: "El Dortmund no quiera vender a Haaland, pero puede que yo no esté de acuerdo"]