Klopp anuncia un plan contra Vinicius para el partido de vuelta

El Real Madrid tratará de decidir la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League que tiene muy de cara después de la gran victoria que consiguió ante el Liverpool en el Alfredo Di Stéfano. Jurgen Klopp aún confía en la remontada y es que el 3-1 que encajó no es para él un resultado definitivo, tal y como ha demostrado en la rueda de prensa.

El técnico alemán ha preparado el encuentro con la intención de sorprender a los merengues y volver a crear ese ambiente de la remontada ante el Barça de hace un par de temporadas, aunque esta vez no tendrá al público de su lado en Anfield.

3-1 en contra

"Cuando estás 3-1 abajo, parece que ya estamos fuera, significa que no tenemos mucho que perder. Lo intentaremos, eso es lo que tenemos que hacer. Es un resultado que nos mostró que ellos fueron mejores que nosotros y que nosotros deberíamos ser mejores".

La atmósfera

"Tenemos que crear nuestra propia atmósfera para la remontada. No tener seguidores es solo un problema adicional".

Salir al ataque

"Con la calidad que tiene el Madrid, tenemos que defender a nuestro máximo nivel y eso es lo que no hicimos la otra noche".

Confianza

"Tenemos que ponernos en un estado de ánimo que empecemos a creer de nuevo. Si vemos que es posible, entonces tenemos una oportunidad, pero será muy difícil".

Portería a cero

"La portería a cero será muy importante, pero no es muy diferente de cualquier otro juego. No puedes ignorar la defensa, seguro que te castigan. Ningún equipo en el mundo puede negarle al Real Madrid alguna posibilidad".

La racha

"El Real ganó al Barcelona después de nuestro partido, así que obviamente están en un buen momento".

Remontadas del pasado

"Veremos, algunos de los jugadores estuvieron involucrados. Antes de Barcelona jugamos, con el Borussia, perdimos 3-0 en la ida y en la vuelta ya íbamos 2-0 a los 36 minutos. Pero aquí lo más importante es el rendimiento, jugar bien y ganar. Una vez que marquemos el primero, hay que marcar el segundo".

La clave

"Si podemos crear más de lo que hicimos en Madrid, lo que debería ser posible porque no hicimos mucho, entonces tendremos oportunidades. No podemos dar por sentadas las remontadas, especialmente sin gente. Crearemos nuestra propia atmósfera nuevamente".

Las lesiones

"El Real Madrid no ganó hace poco esta competición con Zidane porque no tuviera experiencia. Tienen una temporada muy intensa y lesiones, pero estamos iguales. La parte decisiva de la temporada es ahora y estoy 100% seguro de que el Real Madrid estará 100% listo, no como se sintió inmediatamente después del partido del Barça. Es un calendario loco".

Errores de la ida

"El primer gol del Madrid fue un genial balón largo. Pero los otros dos goles no los defendimos lo suficientemente bien. Si tienen un saque de banda lejos de la portería y nadie les encima hasta que marcan, no tiene absolutamente sentido. Tenemos que cambiar eso".

Qué tienen que hacer

"No hay que hablar en la rueda de prensa. Lo que tenemos que hacer está bastante claro: jugar como mejor sabemos. La razón por la que no estuvimos bien, no sé si fue por los nervios. El Madrid impresiona mucho".

Plan anti Vinicius

"Es un talento excepcional, todo el mundo lo conocía antes. Todo el mundo sabe porqué el Madrid le fichó. Tenemos que evitar los pases en su dirección que es una gran tarea. Estoy impresionado, pero no sorprendido".

Kroos

"Uno de los mayores talentos del fútbol alemán en mucho, mucho, mucho tiempo. Lo admiro desde hace años porque es un jugador de fútbol maravilloso. Me recuerda a Bernd Schuster".

[Más información: El Real Madrid y sus 25 bajas en defensa: la prueba más difícil para Zidane]